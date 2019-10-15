Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Redmi Note 8 Pro'yu Türkiye pazarına sundu. Düşük fiyatıyla dikkat çeken telefonun özellikleri ise bakın nasıl?
6.53 inç'lik ekranıyla gelen Redmi Note 8 Pro, şirketin yeni fiyat/performans telefonu olma özelliği taşıyor. MediaTek Helio G90T işlemciden güç alan ve çift SIM kart desteği taşıyan cihaz, iki farklı modele sahip. Kullanıcılar 6 GB RAM'li veya 8 GB RAM'li modellerden birini tercih edebiliyor. Redmi Note 8 Pro'nun dahili depolama hafızası ise 64 GB ve 128 GB.
Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Redmi Note 9'un kameraları da üzerinde durulması gereken bir başka önemli nokta. Arka yüzüne geldiğimizde 64 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere toplamda 4 kamera göze çarparken, ön yüzde ise 20 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera bulunuyor.
USB Type-C girişi kullanan ve 4500 mAh bataryaya sahip olan telefon, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Gelelim fiyata... Cihazın 64GB'lık versiyonunun distribütör garantili fiyatı 2.699 TL olacak. Telefonun renk seçenekleri ise inci beyazı, orman yeşili ve mineral grisi olacak.
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