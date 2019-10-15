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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Redmi Note 8 Pro'yu Türkiye pazarına sundu. Düşük fiyatıyla dikkat çeken telefonun özellikleri ise bakın nasıl?

6.53 inç'lik ekranıyla gelen Redmi Note 8 Pro, şirketin yeni fiyat/performans telefonu olma özelliği taşıyor. MediaTek Helio G90T işlemciden güç alan ve çift SIM kart desteği taşıyan cihaz, iki farklı modele sahip. Kullanıcılar 6 GB RAM'li veya 8 GB RAM'li modellerden birini tercih edebiliyor. Redmi Note 8 Pro'nun dahili depolama hafızası ise 64 GB ve 128 GB. 

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Redmi Note 9'un kameraları da üzerinde durulması gereken bir başka önemli nokta. Arka yüzüne geldiğimizde 64 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere toplamda 4 kamera göze çarparken, ön yüzde ise 20 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera bulunuyor. 

USB Type-C girişi kullanan ve 4500 mAh bataryaya sahip olan telefon, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 

Gelelim fiyata... Cihazın 64GB'lık versiyonunun distribütör garantili fiyatı 2.699 TL olacak. Telefonun renk seçenekleri ise inci beyazı, orman yeşili ve mineral grisi olacak.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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