Xiaomi Redmi Note 8 Pro, orta sınıfın en güçlü telefonu seçildi

Telefonları kapsamlı bir şekilde test eden ve donanım özelliklerine göre aralarındaki farkı gözler önüne seren AnTuTu, orta seviye telefon kategorisinde Redmi Note 8 Pro'yu ilk sıraya koydu. 283.092 puan toplayarak birinci olan Redmi Note 8 Pro'yu 260.650 puanla Oppo Reno 2 takip ediyor. Üçüncü sırada ise 251.491 puan toplayan Xiaomi Mi 9T bulunuyor.



Samsung'un Galaxy A80, Xiaomi Mi 9 SE, Realme XT gibi modelleri de AnTuTu'dan sırasıyla 244.168, 220.316 ve 217.845 puan alıyor.



Redmi Note 8 Pro'nun teknik özellikleri:

6.53 inç'lik ekranıyla gelen Redmi Note 8 Pro, şirketin yeni fiyat/performans telefonu olma özelliği taşıyor. MediaTek Helio G90T işlemciden güç alan ve çift SIM kart desteği taşıyan cihaz, iki farklı modele sahip. Kullanıcılar 6 GB RAM'li veya 8 GB RAM'li modellerden birini tercih edebiliyor. Redmi Note 8 Pro'nun dahili depolama hafızası ise 64 GB ve 128 GB.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Redmi Note 9'un kameraları da üzerinde durulması gereken bir başka önemli nokta. Arka yüzüne geldiğimizde 64 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere toplamda 4 kamera göze çarparken, ön yüzde ise 20 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera bulunuyor.

USB Type-C girişi kullanan ve 4500 mAh bataryaya sahip olan telefon, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.