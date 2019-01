Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve özellikleri işte böyle olacak

Xiaomi Redmi Go, yine düşük fiyatla gelecek yeni bir Xiaomi telefon modeli olacak. Hatta fiyatının 100 euronun da altında olması kuvvetle muhtemel. Şirketin ilk Android Go yüklü telefonu olma özelliği taşıyan Xiaomi Redmi Go, aslında şirketin daha önceleri satışa sunduğu Redmi 4A ve Redmi 5A modellerinin yeniden tasarlanmış bir modeli.



5 inç'lik bir ekran kullanan ve 1280x720 piksel çözünürlük sunan telefon, gücünü Snapdragon 425 işlemciden alıyor. Bunun yanı sıra 1 GB RAM ile gelen ve 8 GB dahili hafıza sunan Xiaomi Redmi Go'da microSD kart desteği de bulunmasından dolayı kullanıcılar toplam hafızayı 128 GB'a kadar yükseltebiliyor.



Cihazın arka yüzüne gelelim. Telefonun arkasında 8 MP'lik bir adet kamera yer alıyor; ön yüzde ise 5 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Android 8.1 Oreo diğer adıyla Android Go Edition yüklü olarak kullanıcılara sunulacak olan telefonun çıkış tarihi ise henüz belirsizliğini koruyor.