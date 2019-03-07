Xiaomi Redmi 7 geliyor! Özellikleri işte böyle olacak
Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modellerini görücüye çıkarmasının ardından giriş seviyesi olarak konumlandırılan Redmi 7 hakkında yeni sızıntılar gelmeye başladı.
Xiaomi'nin yeni bir telefon markası olan ve ayrı kanaldan ilerlemesi beklenen Redmi, geçtiğimiz Haftalarda Redmi Note 7 modelini görücüye çıkarmıştı. Çin'li şirketin yakın zamanda Redmi 7 modelini tanıtması beklenirken Çin’in sertifika kurumu TENAA üzerinde cihazın özellikleri ortaya çıktı.
Redmi 7'nin özelliklerine bakacak olursak 6. 26 boyutunda ekran ile geldiğini görüyoruz. Bunun yanında 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama alanı olmak üzere 3 farklı versiyonu bulunan telefon, Ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 12 Megapiksel kamera ile geliyor Çift arka kameraya sahip olan telefonun ikincil kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Redmi 7'nin 3950 mAh boyutunda bataryaya sahip olduğunu ve hangi işlemciyle geldiğinin henüz belli olmadığını da belirtelim.
Tüm bunların yanında Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 18 Mart tarihinde Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte beraber sahneye çıkacak. Bu etkinlik kapsamında Redmi Note 7 Pro modeli de görücüye çıkacak.
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