Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition sürümünü sessiz sedasız tanıttı. İşte Xiaomi'nin yeni oyuncağının tüm özellikleri...
Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition dünyaya tanıtıldı. Bir önceki modele göre minör değişikliklerle gelen yeni telefonun en dikkat çeken özelliği ise rakiplerine göre düşük fiyatı olacak. Ancak fiyatına gelmeden önce cihazın özelliklerini yakından inceleyelim: Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition isimli bu model cihazın kasasında çok daha dayanıklı bir malzeme kullanılmış.
8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla gelen Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition için daha az para ödemek isteyenler cihazın 128 GB'lık modelini de tercih edebilir. 342 dolardan satışa sunulması beklenen telefon 6.18 inç'lik Full HD+ ekranla geliyor ve 1080x2340 piksel çözünürlük sunuyor. 2.8 GHz Snapdragon 845 işlemciden güç alan Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition, dahili hafızasını yeterli bulmayanlara da microSD kart desteği de sunmayı ihmal etmiyor.
20 MP ön kamera ile gelen cihazın arka yüzünde ise biri 12 MP, diğeri ise 5 MP olmak üzere çift kamera yer alıyor.
4000 mAh tipi bataryayla gelen Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition, Android 9 Pie işletim sistemi altında çalışıyor.
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