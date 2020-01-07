Xiaomi Mi Store mağazası Konya’da kapılarını açıyor

Xiaomi Mi Store Konya mağazası için adres Kulesite AVM olarak belirlendi. Mağazanın açılışında toplamda 153 adet hediye de alışveriş yapanları bekliyor olacak.



Hediyelerin detayları ise şu şekilde:



Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,

30 kişi Mi Band 4,

40 kişiye Redmi Airdots kablosuz kulaklık,

40 kişiye 10.000 mAh’lik Redmi Powerbank

40 kişiye basic kulaklık hediye edilecek.

Aynı zamanda telefonlarda yüzde 15’lik, ekosistem ürünlerinde ise yüzde 40‘a varan indirimler de ziyaretçileri bekliyor olacak.



MAĞAZA NE ZAMAN AÇILACAK?

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 13:00

Yer: Kulesite AVM – Konya