Xiaomi Mi Mix Alpha satışa çıkmayacak, süresiz ertelendi

2800 dolar fiyat etiketine sahip olan Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çıkış tarihi süresiz olarak ertelendi. Yani telefonun satışa çıkıp çıkmayacağı da artık belirsiz.



Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu Mi Mix Alpha, kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor. Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, Mi Mix Alpha ile yerini dokunuşlara bırakıyor.

Ekranın altında yer alan çerçevenin kalınlı ise sadece 2,15 mm. Bu da neredeyse ekran gövde oranını %100’e yaklaştırıyor. Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.

Ekran konusunda sınırları aşan firma, Mi Mix Alpha için 108 MP’lik kamera donanımı kullandı. 108 MP’lik bu sensör, Samsung tarafından üretilen ISOCELL Bright serisinin HMX modeli. Yani son dönemde kamera ve sensör alanında yapılan tüm geliştirmelere sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.



Bu arada 108 MP’lik kamera arkada yalnız değil. Kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP’lik bir geniş açılı kamera, 12 MP’lik bir de telefoto kamera bulunuyor. Böylece 3’lü ve son derece yüksek çözünürlüklü bir kamera donanımıyla karşılaşıyoruz.

Xiaomi, herhalde ekrandan yer bulamamış olacak ki sadece 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor. Böylesine büyük bir ekranda, böylesine yüksek çözünürlüklü bir kamera ile bu batarya günde minimum 2 kez telefonu şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak hemen üzülmeyin, zira telefonun kablolu ya da kablosuz şarj hızları gözleri kamaştırıyor.

Kablolu şarj için 45 watt destek sunan Xiaomi Mi Mix Alpha, kablosuz tarafta 30 watt gücünde hızlı şarja sahip. Ayrıca tersine şarj özelliğine sahip tüm cihazlar ile 10 waat gücünde enerji aktarımı yapmak mümkün. Açıkçası telefon bir kablosuz şarj pedinde yaşayacak gibi görünüyor.

Qualcomm’un son harikası Snapdragon 855+ ile gelen Mi Mix Alpha, bu sayede 5G desteğine de sahip oluyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar hafıza desteği sunan cihaz, performans konusunda sektörün son trendlerine ayak uyduruyor.



