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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.06.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 4'ün en dikkat çeken özellikleri

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Xiaomi Mi Band 4'ün en dikkat çeken özellikleri

Çinli Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 4 bugün sahneye çıkıyor. Uzun süredir beklenen yeni Xiaomi bilekliği bakın nasıl görünüyor ve en dikkat çeken özellikleri nasıl olacak?

Daha çok telefonlarıyla tanıdığımız Xiaomi'nin iyi olduğu bir diğer alan da akıllı bileklikler. Mi Band serisini uzun süredir kullanıcılarıyla buluşturan şirket, bu kez Xiaomi Mi Band 4 ile dünyanın karşısına çıkıyor. Ülkemizde 250 bini aşkın Mi Band kullanıcısının bulunduğu düşünüldüğünde şirketin yeni ürününün Türkiye'de de dikkat çekeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. 

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen Xiaomi Mi Band 4, renkli ekranıyla dikkat çekecek. 16 bin renk destekli bir ekrana sahip olan Mi Band 3'e kıyasla Xiaomi Mi Band 4, yüzde 39.9 oranında daha büyük bir ekran kullanıyor. Bluetooth 5.0'in kullanılacağını az önce söylemiştik; bu teknolojinin en önemli faydası bağlanabilirliğin artması ve elbette batarya ömründe kayda değer bir artış görülmesi. Mi Band 3'te kullanılan 110 mAh batarya bir yana, yeni akıllı bileklik daha büyük bir batarya kullanıyor: 135 MAh.

Xiaomi Mi Band 4ün en dikkat çeken özellikleri

Farklı saat arayüzlerinden istediğini seçebilme şansına sahip olacağınız Xiaomi Mi Band 4'lerde göreceğimiz bir diğer yenilik de telefonda çalan şarkıyı kontrol etme özelliği olacak. Bugüne dek bu özellik hiçbir Mi Band serisinde kullanıcılara sunulmamıştı. 

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise sesli asistan özelliği olacak. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği asistani XiaoAi, bu cihazlarla birlikte gelecek. Henüz ayrıntılarının paylaşılmadığı bu özellik ile birlikte Xiaomi Mi Band 4'e mikrofonun da dahil edileceğini ortaya koyuyor. 

Huangshang No.1 yongasından güç alması beklenen yeni Xiaomi Mi Band 4, ECG, ECG Pro, kalp atışı anormalliklerini izlemeye olanak sağlayan sağlık tabanlı bir yapay zeka motoruna da sahip. 

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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