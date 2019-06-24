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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 4 satışları 1 milyonu devirdi

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Xiaomi Mi Band 4 satışları 1 milyonu devirdi

Çinli Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 4 beklenenden fazla ilgi gördü, satışa sunulmasının üzerinden çok geçmeden 1 milyondan fazla satmayı başardı. Peki Xiaomi Mi Band 4 hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne oldu?

Xiaomi Mi Band 4, satış rakamları konusunda büyük bir başarıya ulaştı. Sadece sekiz gün içinde 1 milyondan fazla satan cihaz, yakında Türkiye'de de satışta olacak. Mi Band 4, şirketin geliştirdiği en yeni akıllı bileklik ve bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor. 0.95 inç'lik ekranıyla gelen ve 240x240 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelen cihaz, artık SMS ve WhatsApp mesajlarının da okunabilmesini sağlıyor. Bir diğer artı özellik ise müzik çalarken Mi Band 4'ü kullanarak parça değiştirmenizin artık mümkün olması.

Altı eksenli bir sensörle donatılan Xiaomi Mi Band 4, böylelikle kullanıcıların bisiklete binme, koşma ve yüzme gibi çeşitli aktivitelerini kolayca algılıyor ve ona göre ölçümleme yapabiliyor.

Mi Band 3 ile kıyaslandığında nispeten biraz daha büyük bir yapıda olan Xiaomi Mi Band 4, 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Cihazda 135 mAh batarya bulunuyor ve tek şarjda 20 güne kadar batarya ömrü sunması ise cihazın bir diğer öne çıkan özelliği.

Bluetooth 5.0 desteği, bağlanabilirlik konusunda cihazı yeni bir seviyeye çıkarken, özellikle renkli ekran ile birlikte akıllı bileklik farklı saat arayüzleri de sunuyor.

Temmuz ayında Türkiye'de satışına başlanacak olan Xiaomi Mi Band 4'ün fiyatı ise 299 TL.

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