Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri belli oldu!
Çin merkezli telefon devi Xiaomi'nin beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri belli oldu. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi 9'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan yeni görseller yayınladı.
Tutarlı sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, Twitter üzerinden bombayı patlatarak Xiaomi Mi 9’a ait bir konsept tasarım görseli paylaştı ve cihazın bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Geskin’in paylaştığı görsele göre Xiaomi Mi 9, su damlası çentikten biraz büyük, Mi 8 çentiğinden biraz küçük bir çentiğe sahip olacak.
Xiaomi Mi 9'un yayınlanan ilk görüntüleri cihazın özellikleri hakkında fikir veriyor. Yayınlanan görsellere bakıldığında 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olacak telefonda daha küçük bir çentik göreceğiz. Bununla birlikte ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceği söylenen cihazın 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.
Xiaomi Mi 9 büyük ihtimalle dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile donatılacak. Kamera ünitesindeki ana sensörün 48 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 olabileceği ifade ediliyor. Daha önceki söylentiler de Mi 9'un 48 megapiksel + 13 megapiksel + 16 megapiksel çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını ortaya koymuştu.
Amiral gemisi telefon Quick Charge 5.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.700 mAh'lik bir pile ve kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Geskin son olarak Mi 9'un 5G teknolojisini destekleyen bir telefon olacağını öne sürdü. Cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.
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