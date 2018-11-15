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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.11.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri belli oldu!

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Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri belli oldu!

Çin merkezli telefon devi Xiaomi'nin beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri belli oldu. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi 9'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan yeni görseller yayınladı.

Tutarlı sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, Twitter üzerinden bombayı patlatarak Xiaomi Mi 9’a ait bir konsept tasarım görseli paylaştı ve cihazın bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Geskin’in paylaştığı görsele göre Xiaomi Mi 9, su damlası çentikten biraz büyük, Mi 8 çentiğinden biraz küçük bir çentiğe sahip olacak.

Xiaomi Mi 9'un yayınlanan ilk görüntüleri cihazın özellikleri hakkında fikir veriyor. Yayınlanan görsellere bakıldığında 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olacak telefonda daha küçük bir çentik göreceğiz. Bununla birlikte ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceği söylenen cihazın 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Xiaomi Mi 9un muhtemel özellikleri belli oldu

Xiaomi Mi 9 büyük ihtimalle dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile donatılacak. Kamera ünitesindeki ana sensörün 48 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 olabileceği ifade ediliyor. Daha önceki söylentiler de Mi 9'un 48 megapiksel + 13 megapiksel + 16 megapiksel çözünürlüğünde sensörlere ev sahipliği yapan üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını ortaya koymuştu.

Amiral gemisi telefon Quick Charge 5.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.700 mAh'lik bir pile ve kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Geskin son olarak Mi 9'un 5G teknolojisini destekleyen bir telefon olacağını öne sürdü. Cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

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