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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Xiaomi'nin yeni sürpriz telefonu Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition sessiz sedasız tanıtıldı. Peki daha çok Çin sınırları içinde satışı yapılacak olan ürün, Xiaomi Mi 9 SE'ye göre tasarım dışında farklı bir özelliğe sahip mi?

Tüketicilerden ilgi gören Xiaomi Mi 9 SE modeline sürpriz bir alternatif model ekledi. Tıpkı Huawei'nin Porsche Design örneğinde olduğu gibi Xiaomi de Line Messenger ile ortak bir çalışma sonucu özel bir telefon ortaya çıkardı. Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition, cihazın arka kasası, kutusu ve aksesuarlarındaki özel temayla dikkat çekiyor. 

Brown Bear temasıyla kutusundan çıkan Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition'ın kutusunun içinden bir kılıf ve 10000 mAh powerbank birlikte çıkıyor; ayrıca Line Friends karakterli çıkarmalar da yine kutunun içinden çıkanlardan sadece bir tanesi.

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition ile ilgili en merak edilen nokta ise Xiaomi Mi 9 SE ile donanım bakımından herhangi bir farklılık barındırıp barındırmadığı... Her iki model de birebir aynı özelliklere sahip. 5.97 inç'lik ekranla gelen cihaz, 1080x2340 piksel çözünürlük sunarken, Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. 48 MP ana arka kamerayla gelen cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor ve telefoto kameranın yanı sıra geniş açılı kameraya da sahip.

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition tanıtıldı İşte tüm özellikleri

Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Edition'ın tek farkı Brown Bear teması... Line'ın hayli yaygın kullanıldığı Çin'de ilgi görmesi beklenen telefonun başka ülkelerde satışa sunulmayacağı düşünülüyor. 

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition karşınızda!Xiaomi Mi 9’un şeffaf kasalı özel sürümü Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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