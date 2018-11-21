Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni telefonlarından Xiaomi Mi 8 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı...
Snapdragon 660 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 8 Lite, 3,350 mAh bataryaya sahip. Bunların yanında TwilightGold, Dream Blue ve Deep Sea Grey olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satılıyor. Unutmadan Quick Charge 3.0 desteğini de barındırdığını ekleyelim.
6.25 inç IPS LCD ekrana sahip olan Mi 8 Lite, FHD+ çözünürlüğe sahip. Arka tarafında 12 MP ve 5 MP‘lik iki kameranın yanında ön yüzünde 24 MP‘lik tek kamera yer alıyor.
2 yıl resmi ithalatçı firma tarafından garantili Xiaomi Mi 8 Lite n11.com'da 2 bin 539 liradan satışa sunuldu.
Siyah renk seçeneğiyle Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan yeni Xiaomi modeli tüketiciyle buluştu.
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