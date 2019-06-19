Xiaomi Huawei'yi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor
Çin'in tartışmasız bir numaralı markası olan Huawei, son günlerde ABD ile Çin arasındaki ticari sorunlar nedeniyle zor günler geçirirken, son olarak Huawei'nin başındaki ismin 100 milyar dolar kayıp beklediklerini kabul etmesi dikkatleri tekrar Huawei tarafına çekti. Dünya pazarında sorunlar yaşıyor olsa da Çin pazarında kesin hakimiyeti bulunan şirketi tahtından etmek isteyen bir rakibi de var: Xiaomi...
Huawei P30 Pro ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve telefon pazarını hayli hareketlendiren Huawei, gösterdiği bu başarısının yanı sıra ABD ile süre gelen ticari sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Google ile sorunun boyutu henüz kestirelemezken, Çin pazarında ise mutlak hakimiyet söz konusu. Fakat Çin pazarında da şirketin önemli rakipleri bulunuyor. Bunlardan biri de son günlerde Türkiye'de de adını sıkça duyduğumuz Xiaomi'den başkası değil.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 yıl içerisinde Çin marketinde zirveye çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Oldukça iddialı olan bu açıklama kapsamında Xiaomi, bu hedef doğrultusunda planlarını hayata geçirirken, şirket geçtiğimiz hafta Çin bölgesinin yeniden yapılandırıldığını ve Çin için bir çevrimdışı iş komitesi kurulacağını açıkladı.
Çin telefon pazarında son durum yukarıdaki tabloda olduğu gibi. Huawei'nin peşinde vivo ve Oppo yer alırken Xiaomi ise kendine 4'üncü sırada yer bulabilmiş.
Dünya genelinde telefon pazarına baktığımızda Samsung'un ilk sırada yer aldığı görülüyor. Şirketi Huawei ve Apple izlerken, Xiaomi bu tabloda da 4'üncü sırada.
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