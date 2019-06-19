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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.06.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Xiaomi Huawei'yi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor

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Xiaomi Huawei'yi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor

Çin'in tartışmasız bir numaralı markası olan Huawei, son günlerde ABD ile Çin arasındaki ticari sorunlar nedeniyle zor günler geçirirken, son olarak Huawei'nin başındaki ismin 100 milyar dolar kayıp beklediklerini kabul etmesi dikkatleri tekrar Huawei tarafına çekti. Dünya pazarında sorunlar yaşıyor olsa da Çin pazarında kesin hakimiyeti bulunan şirketi tahtından etmek isteyen bir rakibi de var: Xiaomi...

Huawei P30 Pro ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve telefon pazarını hayli hareketlendiren Huawei, gösterdiği bu başarısının yanı sıra ABD ile süre gelen ticari sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Google ile sorunun boyutu henüz kestirelemezken, Çin pazarında ise mutlak hakimiyet söz konusu. Fakat Çin pazarında da şirketin önemli rakipleri bulunuyor. Bunlardan biri de son günlerde Türkiye'de de adını sıkça duyduğumuz Xiaomi'den başkası değil. 

Xiaomi CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 yıl içerisinde Çin marketinde zirveye çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Oldukça iddialı olan bu açıklama kapsamında Xiaomi, bu hedef doğrultusunda planlarını hayata geçirirken, şirket geçtiğimiz hafta Çin bölgesinin yeniden yapılandırıldığını ve Çin için bir çevrimdışı iş komitesi kurulacağını açıkladı.

Xiaomi Huaweiyi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor

Çin telefon pazarında son durum yukarıdaki tabloda olduğu gibi. Huawei'nin peşinde vivo ve Oppo yer alırken Xiaomi ise kendine 4'üncü sırada yer bulabilmiş. 

Xiaomi Huaweiyi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor

Dünya genelinde telefon pazarına baktığımızda Samsung'un ilk sırada yer aldığı görülüyor. Şirketi Huawei ve Apple izlerken, Xiaomi bu tabloda da 4'üncü sırada.

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