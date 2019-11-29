Xiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti
Çinli Xiaomi, ilginç ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, el ısıtıcılı powerbank'iyle sadece telefonları şarj etmeyecek, aynı zamanda kullanıcıların 'içini' ısıtacak.
Telefonlardan akıllı saatlere, bileklikten televizyona kadar pek çok ürün çeşidine sahip olan Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bu kez kullanıcıların ilgisini çekecek farklı bir ürünle ortaya çıktı. Powerbank olarak piyasaya sürülmesi beklenen ürün, sadece telefonlarınızı şarj etmiyor; özellikle de kışın soğuk günlerinde ısınma ihtiyacınızı da karşılıyor.
Tasarımı da oldukça farklı olan ve küçük bir radyodan farksız görünen powerbank, 52 derecelik sabit bir sıcaklık sunuyor ve çift taraflı ısıtma sağlıyor. Yani powerbank'in ne tarafını tuttuğunuz çok önemli değil. Powerbank'lerin aşırı ısınmadan yer yer alev aldığı ve hatta patladığı haberlere konu olurken, içinde ısıtıcı özelliği olan bir powerbank elbette kafalarda soru işareti yaratmıyor değil. Ateşe de dayanıklı bir yapıda olan cihaz, Xiaomi'nin iddiasına göre güvenilir bir ürün.
Üç farklı renk seçeneğine sahip olan ürünün üzerinde minik bir ekranla birlikte iki adet tuş bulunuyor. Sol kısımdaki tuş pil seviyesini kullanıcılarına sunarken, sağ kısımdaki tuş da ısıtma işlevini aktif hale getiriyor. Yani ürünün kullanımı da hayli basit. Isıtıcı özelliği aktif hale gelen ürün, elbette güç ihtiyacını yine içindeki bataryadan sağlıyor.
Ancak 5000 mAh bataryası bulunan ürünün ısıtıcıyla birlikte ne kadar ömre sahip olduğu bilgisi paylaşılmadı. Cihazın fiyatı ise sanılanın aksine hayli düşük: 20 dolar...
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