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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti
GeriTeknoloji Xiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti
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Teknoloji
29.11.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Xiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti

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Xiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti

Çinli Xiaomi, ilginç ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, el ısıtıcılı powerbank'iyle sadece telefonları şarj etmeyecek, aynı zamanda kullanıcıların 'içini' ısıtacak.

Telefonlardan akıllı saatlere, bileklikten televizyona kadar pek çok ürün çeşidine sahip olan Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bu kez kullanıcıların ilgisini çekecek farklı bir ürünle ortaya çıktı. Powerbank olarak piyasaya sürülmesi beklenen ürün, sadece telefonlarınızı şarj etmiyor; özellikle de kışın soğuk günlerinde ısınma ihtiyacınızı da karşılıyor. 

Tasarımı da oldukça farklı olan ve küçük bir radyodan farksız görünen powerbank, 52 derecelik sabit bir sıcaklık sunuyor ve çift taraflı ısıtma sağlıyor. Yani powerbank'in ne tarafını tuttuğunuz çok önemli değil. Powerbank'lerin aşırı ısınmadan yer yer alev aldığı ve hatta patladığı haberlere konu olurken, içinde ısıtıcı özelliği olan bir powerbank elbette kafalarda soru işareti yaratmıyor değil. Ateşe de dayanıklı bir yapıda olan cihaz, Xiaomi'nin iddiasına göre güvenilir bir ürün.

Xiaomi, bu kez el ısıtıcılı powerbank üretti


Üç farklı renk seçeneğine sahip olan ürünün üzerinde minik bir ekranla birlikte iki adet tuş bulunuyor. Sol kısımdaki tuş pil seviyesini kullanıcılarına sunarken, sağ kısımdaki tuş da ısıtma işlevini aktif hale getiriyor. Yani ürünün kullanımı da hayli basit. Isıtıcı özelliği aktif hale gelen ürün, elbette güç ihtiyacını yine içindeki bataryadan sağlıyor. 

Ancak 5000 mAh bataryası bulunan ürünün ısıtıcıyla birlikte ne kadar ömre sahip olduğu bilgisi paylaşılmadı. Cihazın fiyatı ise sanılanın aksine hayli düşük: 20 dolar...

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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