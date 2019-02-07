Xiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor
GeriTeknoloji Xiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.02.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Xiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor

Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi, diğer ekrana gömülü ön kameralı telefonlardan farklı olarak iki farklı ön kamera deliğine sahip telefon patentini aldı.

Son zamanlarda neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz çentikli ekranlar yerini kamera deliğine sahip ekranlara bırakacak gibi gözüküyor. Ortaya çıkan görüntüye göre Xiaomi, yakın zaman içerisinde tanıtılan Huawei Nova 4, Galaxy A8S, Honor V20 gibi telefonlarda yer alan ekrana gömülü ön kameralardan farklı olarak ekrana gömülü çift ön kameraya sahip kamera patentini aldı. 

Gömülü çift ön kamera ile gelecek telefonlardan biride merakla beklenen Galaxy S10 olacak. Ancak Xiaomi'nin patentini aldığı cihazın kameraları Galaxy S10'dan farklı olarak biri sağ biri sol tarafta konumlandırılacak. 

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Geçtiğimiz yılın ekim ayında çift ön kameraya sahip telefonunu tanıtmıştı. Mi Mix 3 adındaki modelin ön kameraları kızaklı sistemle ortaya çıkıyordu. Mi Mix 3 modelinin çift ön kameraya sahip olması patenti alınan cihazın Mi Mix 4 olarak adlandırma olasılığını yükseltiyor.

Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?