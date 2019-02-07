Xiaomi bu kez ekrana gömülü çift ön kameralı telefon yapıyor
Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi, diğer ekrana gömülü ön kameralı telefonlardan farklı olarak iki farklı ön kamera deliğine sahip telefon patentini aldı.
Son zamanlarda neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz çentikli ekranlar yerini kamera deliğine sahip ekranlara bırakacak gibi gözüküyor. Ortaya çıkan görüntüye göre Xiaomi, yakın zaman içerisinde tanıtılan Huawei Nova 4, Galaxy A8S, Honor V20 gibi telefonlarda yer alan ekrana gömülü ön kameralardan farklı olarak ekrana gömülü çift ön kameraya sahip kamera patentini aldı.
Gömülü çift ön kamera ile gelecek telefonlardan biride merakla beklenen Galaxy S10 olacak. Ancak Xiaomi'nin patentini aldığı cihazın kameraları Galaxy S10'dan farklı olarak biri sağ biri sol tarafta konumlandırılacak.
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Geçtiğimiz yılın ekim ayında çift ön kameraya sahip telefonunu tanıtmıştı. Mi Mix 3 adındaki modelin ön kameraları kızaklı sistemle ortaya çıkıyordu. Mi Mix 3 modelinin çift ön kameraya sahip olması patenti alınan cihazın Mi Mix 4 olarak adlandırma olasılığını yükseltiyor.
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