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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Xiaomi Black Shark 2 ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri

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Xiaomi Black Shark 2 ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin bir süredir yeni bir oyun telefonu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ve o gün nihayet geldi; şirket yeni oyun telefonu Xiaomi Black Shark 2'yi sahneye çıkardı. İşte yeni Xiaomi telefonun tüm özellikleri ve merak edilen fiyatı...

Akıllı telefonlarla birlikte uygulamaların hayatımıza girmesiyle oyun oynama anlayışımız da değişmeye başladı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, PC veya bir oyun konsolunda zaman harcamak yerine telefonu başından oyun oynamayı tercih ediyor. Bu konuda da pek haksız sayılmazlar; zira milyonlarca oyun arasından kullanıcının kendi zevkine göre bir oyun bulabilmesi son derece kolay. Ancak oyunların bu denli kullanıcılardan ilgi görmesi telefon pazarını da değiştirmeye başladı.

Oyun telefonu kavramı karşımıza çıktı. Xiaomi de bu alanda çalışmalarını sürdüren bir marka ve yeni oyun telefonu Xiaomi Black Shark 2'yi dünyaya duyurdu. Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'ten güç alan telefon, 6.39 inç'lik AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekranın Samsung tarafından üretildiğini de belirtelim. 

Liquid Cool 3.0 sıvı soğutma sistemine sahip olan Xiaomi Black Shark 2, böylece oyun oynarken telefonun ısınma sorununun da önüne geçiyor ve cihazı 14 derecenin altında tutuyor. Böylece oyun performansından ödün verilmemiş oluyor.

Xiaomi Black Shark 2 ortaya çıktı İşte tüm özellikleri

Xiaomi Black Shark 2'nin hoparlörleri ise ön panelde konumlandırılmış. Bunun en büyük faydası ise telefonu yatay olarak elimize aldığımızda hoparlör çıkışlarını kapatmıyor olmamız; bu da ses konusunda sorun yaşamayacağımızı gösteriyor. Diğer yandan 4000 mAh bataryasıyla dikkat çeken Xiaomi Black Shark 2, 27W hızlı şarj desteğine de sahip.

Xiaomi Black Shark 2'nin kamerasına gelince... Arka yüzünde 48 MP kamera bulunan telefonun diğer kamerası ise 12 MP. 2x optik zum imkanı sunan arka kameranın dışında cihazın ön yüzünde de 20 MP kamera bulunuyor. 

Gelelim ürünün fiyatına... İlk olarak Çin pazarına sunulması beklenen Xiaomi Black Shark 2'nin 6 GB RAM + 128 GB Depolama Hafızası sunan modeli 480 dolardan satılacak. Cihazın ayrıca 12 GB RAM'li 256 GB depolama hafızalı modeli de bulunacak. 

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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