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Teknoloji
13.12.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Wow Classic’te PvP savaş meydanları açıldı

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Wow Classic’te PvP savaş meydanları açıldı

Savaş davullarının sesleri Azeroth semalarında bir kez daha yankılanırken Horde ve Alliance kuvvetleri karşı tarafın kahramanlarını alaşağı etmek için World of Warcraft Classic’teki iki savaş meydanı olan Warsong Kanyonu ve Alterac Vadisi’nde karşı karşıya geliyor.

PvP sunucularındaki oyuncular bir süredir Azeroth’un önemli noktalarında çatışarak Onur Sistemi’ndeki rütbeleri bir bir tırmanıyor.

Oyuna eklenen bu savaş meydanlarıysa, oyuncuların sunucularından bağımsız olarak düzenli şekilde Onur puanı kazanabilmesini ve PvP sıralamalarında yükselmesini sağlayacak.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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