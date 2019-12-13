Wow Classic’te PvP savaş meydanları açıldı

PvP sunucularındaki oyuncular bir süredir Azeroth’un önemli noktalarında çatışarak Onur Sistemi’ndeki rütbeleri bir bir tırmanıyor.



Oyuna eklenen bu savaş meydanlarıysa, oyuncuların sunucularından bağımsız olarak düzenli şekilde Onur puanı kazanabilmesini ve PvP sıralamalarında yükselmesini sağlayacak.