World of Warships'e yeni güncelleme geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWorld of Warships'e yeni güncelleme geldi
GeriTeknoloji World of Warships'e yeni güncelleme geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.11.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

World of Warships'e yeni güncelleme geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
World of Warships'e yeni güncelleme geldi

World of Warships’in 0.8.10 güncellemesi, yeni hızlı İtalyan savaş gemisinin son kısmı, tarihe adını yazdırmış İtalyan komutan ile tamamlandı. On haritanın ve iki limanın görsel olarak güncellenmesinin yanı sıra yeni bir Dereceli Savaş Sezonu’nun başlamasına öncülük ediyor. World of Warships’in çevrimdışı kafe etkinlikleri Türkiye'de özel ödüller ile devam ediyor.

Wargaming, World of Warships 0.8.10 güncellemesini yayınlarken, yeni temalı koleksiyonun ve tanınmış İtalyan Komutanı Luigi Sansonetti'nin tanıtımıyla hızlı İtalyan savaş gemilerinin son kısmını tamamladı. Ayrıca güncelleme on haritaya ve iki limana bir dizi görsel güncelleme getiriyor. World of Warships’in yeni Dereceli Savaş Sezonu için hazırlıklar devam ediyor. 

Büyük İtalyan komutan savaşlardaki tüm dengeleri değiştirecek 

Hızlı İtalyan savaş gemileri etkinliğinin ikinci kısmı, herkesin on yeni savaş gemisine erişimini açarken, İtalyan Donanması’nın tarihi başarısını öne çıkaran “Kararlı ve Hızlı” temalı koleksiyonunu da tanıtıyor. Koleksiyonu tamamlamak, özel ve güçlü oyun içi efektlere sahip benzersiz İtalyan komutanı Luigi Sansonetti’yi sunuyor.

Komutanın yetenekleri, düşman gemilerini yok etmek gibi belirli savaş görevleriyle ana silahlarının maksimum ateş aralığını genişleterek aktif hale getirmek. Komutan, ayrıca iki gelişmiş beceriye sahip: “Expert Loader” ve “Torpedo Acceleration”. Diğer komutanlar gibi, Luigi Sansonetti de geniş flama, renkli atışlar ve yeteneklerinden biri etkinleştirildiğinde geminin üzerinde ateşlenen işaret fişekleri gibi özel kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte geliyor. 

Yeni güncelleme ile yeni teknolojiler geliyor

0.8.10 güncellemesinin ortasında başlayan Yeni Dereceli Savaşlar Sezonu, 8v8 formatında Derece X gemillerle eşleşmeleri içeriyor. Takım başına sadece bir uçak gemisi alınabilecek. Birinci olan taraf için toplam ödül 5 bin 500 çelik. Bununla birlikte Wargaming, World of Warships'teki haritaları ve limanları güncellemeye devam ediyor. Solomon Islands, Ring, Two Brothers, Shards da dahil olmak üzere on harita ve iki liman, Ocean ve Saint Petersburg limanları da olduğu gibi güncellendi.

Türk World of Warships oyuncuları arasında internet kafe etkinlikleri büyük ilgi gördü

Savaş sırasında yanınızda her zaman güvenilir müttefikler olması tavsiye edilir. World of Warships’in Türk oyuncuları, Klanlar kurmak için toplanıyor ve Klan savaşlarına birlikte katılıp zaferlerin tadını birlikte çıkarıyor! Türk oyuncuların ısrarıyla Wargaming ekibi, Türkiye'nin her yerinde çevrimdışı etkinlikler düzenleyerek onları desteklemeye karar verdi. World of Warships’in Ekim ayı internet kafe etkinlikleri için ilgi oldukça yoğundu. 5 binden fazla Türk oyuncu deniz savaşlarında heyecan ve aksiyonu paylaştı. Etkinlik ziyaretçilerine, World of Warships mouse padleri, Türkiye bayraklarıyla tasarlanmış özel tişörtler ve posterler, Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 internet kafede oyunculara hediye edildi.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle