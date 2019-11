World of Warships'e yeni güncelleme geldi

Wargaming, World of Warships 0.8.10 güncellemesini yayınlarken, yeni temalı koleksiyonun ve tanınmış İtalyan Komutanı Luigi Sansonetti'nin tanıtımıyla hızlı İtalyan savaş gemilerinin son kısmını tamamladı. Ayrıca güncelleme on haritaya ve iki limana bir dizi görsel güncelleme getiriyor. World of Warships’in yeni Dereceli Savaş Sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

Büyük İtalyan komutan savaşlardaki tüm dengeleri değiştirecek

Hızlı İtalyan savaş gemileri etkinliğinin ikinci kısmı, herkesin on yeni savaş gemisine erişimini açarken, İtalyan Donanması’nın tarihi başarısını öne çıkaran “Kararlı ve Hızlı” temalı koleksiyonunu da tanıtıyor. Koleksiyonu tamamlamak, özel ve güçlü oyun içi efektlere sahip benzersiz İtalyan komutanı Luigi Sansonetti’yi sunuyor.

Komutanın yetenekleri, düşman gemilerini yok etmek gibi belirli savaş görevleriyle ana silahlarının maksimum ateş aralığını genişleterek aktif hale getirmek. Komutan, ayrıca iki gelişmiş beceriye sahip: “Expert Loader” ve “Torpedo Acceleration”. Diğer komutanlar gibi, Luigi Sansonetti de geniş flama, renkli atışlar ve yeteneklerinden biri etkinleştirildiğinde geminin üzerinde ateşlenen işaret fişekleri gibi özel kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte geliyor.

Yeni güncelleme ile yeni teknolojiler geliyor

0.8.10 güncellemesinin ortasında başlayan Yeni Dereceli Savaşlar Sezonu, 8v8 formatında Derece X gemillerle eşleşmeleri içeriyor. Takım başına sadece bir uçak gemisi alınabilecek. Birinci olan taraf için toplam ödül 5 bin 500 çelik. Bununla birlikte Wargaming, World of Warships'teki haritaları ve limanları güncellemeye devam ediyor. Solomon Islands, Ring, Two Brothers, Shards da dahil olmak üzere on harita ve iki liman, Ocean ve Saint Petersburg limanları da olduğu gibi güncellendi.

Türk World of Warships oyuncuları arasında internet kafe etkinlikleri büyük ilgi gördü

Savaş sırasında yanınızda her zaman güvenilir müttefikler olması tavsiye edilir. World of Warships’in Türk oyuncuları, Klanlar kurmak için toplanıyor ve Klan savaşlarına birlikte katılıp zaferlerin tadını birlikte çıkarıyor! Türk oyuncuların ısrarıyla Wargaming ekibi, Türkiye'nin her yerinde çevrimdışı etkinlikler düzenleyerek onları desteklemeye karar verdi. World of Warships’in Ekim ayı internet kafe etkinlikleri için ilgi oldukça yoğundu. 5 binden fazla Türk oyuncu deniz savaşlarında heyecan ve aksiyonu paylaştı. Etkinlik ziyaretçilerine, World of Warships mouse padleri, Türkiye bayraklarıyla tasarlanmış özel tişörtler ve posterler, Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 internet kafede oyunculara hediye edildi.