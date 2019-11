World of Warcraft'ta oyuncuları sürpriz hediyeler bekliyor

Kasım ayı bizlere World of Warcraft’ın 15. yıldönümünü müjdeliyor! WoW Classic’in yayınlanmasıyla başlayan yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Battle for Azeroth’a giriş yapan oyuncular Lil’ Nefarian yoldaşına sahip olacak. Ayrıca oyuncuların kaçırmak istemeyecekleri bazı oyun içi aktiviteleri de var:

Azeroth Hatıraları (Memories of Azeroth) – Bu Raid Finder etkinliği zamanı tersine çevirip oyuncuları The Burning Crusade, Wrath of the Lich King ve Cataclysm dönemlerindeki boss kapışmalarına götürüyor. Zorlu savaşlardan sağ çıkmayı başaran gözü pek kahramanlar, kadim ejderha Deathwing’den esinlenerek tasarlanan Obsidian Worldbreaker bineğine sahip olacak.

Alterac Vadisi’ne Dönüş (Return to Alterac Valley) – PVP oyuncuları Alterac Vadisi savaş alanını eski günlerdeki haliyle deneyimleme şansına sahip olacak. Alterac Valley of Olde başarımını elde edenlerse iki yeni bineğe kavuşacak: Stormpike Battle Ram (Alliance) ve Frostwolf Snarler (Horde).