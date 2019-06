World of Warcraft: Rise of Azshara güncellemesi gün sayıyor

World of Warcraft: Rise of Azshara isimli 8.2 güncellemesi 25 Haziran tarihinde yayınlanıyor. Büyük bir güncelleme olması dolayısıyla oyuna da pek çok şey beraberinde getirecek olan Rise of Azshara, özellikle Heart of Azeroth ve Azerite Armor ilerleme sisteminden bunalan oyunculara ilaç gibi gelecek. Oyun, bu güncellemeyle daha eğlenceli ve kolay bir hale gelecek.



Rise of Azshara ile uzun süre uğraşmak zorunda kalmadan başarımlar elde edilebiliyor. Örneğin uçma özelliği, bir dizi yeni ekipmanlar ve yeni zırhlar da oyuncuların elinin altında olacak. 9 Temmuz’da 3. Sezon, Azshara’s Eternal Palace yağmasıyla başlayacak ve PVP rütbe sistemine sıfırlama gelecek.



Güncellemeyi Battle.net üzerinden oyun konsolunu kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



Oyunla ilgili videoyu izlemek için aşağıdaki YouTube bağlantısını kullanabilirsiniz.