World Of Warcraft: Battle For Azeroth büyük değişikliklerle geliyor
Hayranların uzun süredir takipte olduğu oyun Battle For Azeroth son yapılan açıklamaya göre 14 Ağustos 2018 tarihinde sevenleriyle bir araya gelecek. Peki yeni oyunla birlikte yeni ne karşımıza çıkacak?
Her World Of Warcraft'da olduğu gibi bunda da oyunseverleri yeni raidler, ilerleme sitemleri ve zindanlar bekliyor olacak. Yeni gelen bir War Mode ve ödül avcısı sistemi de mevcut. War Mode'un özellikleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Ödül avcılığı sistemi ile, ne kadar adam öldürürseniz, diğer oyuncu haritalarında çıkma ihtimaliniz artıyor. War Mode, 20. seviyeden sonra kullanılabilecek.
Yeni World Of Warcraft'da seviyelerinizi arttırdıkça yetenek kazanacaksınız. Eskisine kıyasla bu sefer daha cömert olan oyunda, bir yetenek havuzu içerisinden yetenek seçme şansınız da genişleme paketiyle gelecek. Son olarak, genişleme paketiyle gelen bir diğer yenilik ise, hava yardımları. Hava yardımları geldiğinde, elde etmek için diğer oyuncularla savaşmanız gerekecek. Kısacası Battle For Azeroth'da, Legion'a kıyasla daha fazla imkanınız olabileceğini söyleyebiliriz.
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