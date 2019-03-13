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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.03.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

World of Warcraft: Battle for Azeroth 8.1.5 güncellemesi yayında

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World of Warcraft: Battle for Azeroth 8.1.5 güncellemesi yayında

World of Warcraft: Battle for Azeroth’un yepyeni güncellemesine Azeroth’un kaderini değiştirecek savaşta yer alacak iki yeni müttefik, karakter mesleklerine farklı dinamikler getirecek Tools of the Trade ve Brawler’s Guild’deki esrarengiz olaylar damgasını vuracak.

Birlikte göğüs gerilen sayısız dava ve Dazar’alor savaşının ön saflarında verilen mücadeleler boyunca Alliance ve Horde’un gözü pek kahramanları, yeni müttefikleri Kul Tiran insanları ve Zandalari Troll’leri ile sarsılmaz bağlar kurdular. Bugünden itibaren rüşdünü ispat eden oyuncular bu iki üstün ırktan birini seçerek oynayabilecekler. 

Meslek sahibi oyuncular çok değerli Tools of the Trade elde etmelerini sağlayacak bir dizi özel görevi alabilecekler. Terziler zamanın dört bir köşesine yolculuk edecek ve kadim kumaş parçalarını toplayarak gerçekliğin dokusunu değiştirebilen Synchronous Thread’i bir araya getirecekler. Öte yandan katipler, ölülerin kanlarıyla beslenen ve Kan Kontratları yazabilmeye olanak tanıyan Sanguine Feather Quill of Lana’thel’in peşinde koşacaklar. Demirci ustaları ise titanların kudretiyle bezenmiş, onarım gerektirmeyen eşyalar dövmelerine yarayacak Khaz’Gorian Smithing Hammer’ın izini sürecekler.

Loncadaki Esrar Perdesi

Sırlarını saklamak konusunda oldukça ketum olmalarıyla nam salan Brawler’s Guild, şaibeli olaylara sahne olmak konusunda uzun zamandır rakip tanımıyor. Lakin, loncada bu kez baş gösteren esrarengiz olaylar, karanlık bir entrikanın habercisi adeta. Yeni açılan Brawler Guild görev zincirini tamamlayarak Quartermaster cinayetinin ardındaki esrar perdesini aralamaya hazır mısınız? 

Bu güncellemeyle Azeroth’un yeni gizemleri ortaya çıkadursun, halihazırda devam etmekte olan War Campaign’e yeni görevler ekleniyor ve Magni Bronzbeard, gezegenin yaralarını iyileştirmek için verdiği mücadelesine devam ediyor. 

Takvimler 16 Nisan’ı gösterdiğinde ise oyuncular Stormsong Valley’ın derinliklerinde yatan dehşetle yüzleşiyor olacak. Crucible of Storms raidinde ik sağlam boss savaşı oyuncuları bekliyor ve bu olayların hikayesi Battle for Azeroth’un ikinci içerik güncellemesi Rise of Azshara’ya bağlanıyor. 

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