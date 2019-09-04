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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.09.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Wordpress ile hazırlanan internet sitelerini bekleyen tehlike

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Wordpress ile hazırlanan internet sitelerini bekleyen tehlike

Wordpress üzerinden internet sitesi hazırlayanların tadını kaçıracak bir gelişme yaşandı. Yapılan bir araştırmaya göre hacker'lar, WordPress sitelerinde bulunan bir güvenlik açığı kullanarak "kaçak admin hesapları" oluşturdu ve bu siteleri ele geçirmeyi başardı.

Wordfrence'in yayınladığı son rapor, Wordpress internet sitelerinin sanılanın aksine önemli güvenlik açıklarına sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırma, WordPress eklentilerindeki açıkların büyük tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kötü amaçlı JavaScript'lerin kurban sitelere yerleştirilmesi, ziyaretçilerin potansiyel olarak zararlı, kötü amaçlı yazılım yükleyen veya sahte site olan sitelere yönlendirilmesine imkan tanıyor.

Saldırıların çoğunluğu bir IP adresinden gelirken, 104.130.139.134 adresli bir Rackspace sunucusu şu sıralar ele geçirilmiş bir miktar internet sitesine ev sahipliği yapıyor. Firma, bu aktivite hakkında kendilerini bilgilendirmek için Rackspace'e ulaşmaya çalışmış ancak henüz bir yanıt almış değil.

Wordfence, WordPress sitesi sahiplerinin sitelerindeki eklentileri ve temaları güncelleyerek bu tür saldırılara karşı güçlü bir ilk savunma hattına sahip olabileceklerini söylüyor. Ayrıca sıklıkla güncellemelerin kontrol edilmesi gerektiğini de hatırlatmayı unutmuyorlar.

Bu bağlamda eğer siz de WordPress tabanlı bir internet platformuna sahip iseniz şu eklentilere dikkat etmenizde fayda var:

— Components For WP Bakery Page Builder
— Donations
— Travel Management
— Booking
— Learning Courses
— Simple 301 Redirects
– Addon
– Bulk Uploader

Söz konusu eklentilerden bir süre uzak durulması gerekiyor. WordPress yetkililerinin bu 6 sistemi güncellemesi bekleniyor.Kaynak: WordPress kullanıcıları dikkat! Tehlike altında olabilirsiniz

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