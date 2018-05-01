Windows 10 1803 güncellemesi yayında! Diskiniz dolabilir, dikkat
Microsoft‘un Windows 10 işletim sistemi için bu yılın ilk büyük güncellemesini yayınladı. Windows 10 1803 no'lu güncelleme bilgisayarınızda pek çok değişikliği de beraberinde getirirken, diğer yandan bazı sıkıntılar da ortaya çıktı.
Microsoft'un yılda iki kez yaptığı dev güncelleme paketi bugün kullanıcılara servis edildi. Windows 10 1803 no'lu güncelleme önceki minör güncellemelere kıyasla oldukça büyük bir güncelleme ve kullanıcıların mutlaka indirmesi gerekiyor. Güncelleme ile neler değişecek? Güncelleme ile gelen en önemli özelliklerden biri olan Timeline, Microsoft hesabını kullanan cihazlar arasında iletişim kurabiliyor ve cihazlarınızı 30 gün önceki hallerine döndürebiliyor. Böylelikle kaybolan veya tekrar üzerinde çalışmak istediğini bir proje üzerinde rahatlıkla çalışabilirsiniz.
Güncellemeyle birlikte karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise Focus Assist. Bildirimleri sessize almanıza olanak tanıyan Focus Assist, istediğiniz zaman ise gelen bildirimlerin özetini sizlere sunabiliyor. Bunların yanı sıra Microsoft’un internet tarayıcısı olan Edge‘e yeni özellikler geleceğini ekleyelim.
WINDOWS 10 GÜNCELLEMESİ SONRASI ÇÖP DOSYA SORUNU
Windows 10 güncellemesini indiren kullanıcıların bir kısmı ise sorun yaşıyor. Windows 10 1803 güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların 30 GB'ı aşan çöp dosyayla karşılaşabilir. Disk taramasında ortaya çıkan bu sorunu düzeltmek ise oldukça kolay:
"Ayarlar > Sistem > Depolama > Bu Bilgisayar (C : )" adımlarını izleyin. Bulunduğunuz ekranda tarama otomatik olarak yapılacak ve "Geçici Dosyalar (xxx MB/GB)" yazılı bir kısım olacak. Tarama bitince Geçici Dosyalar yazısının üstüne tıklayın, tekrar tarama yapacak ve size ne kadarlık bir çöp dosya olduğunu bildirecek. Dilerseniz çöp dosyaları silebilirsiniz.
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