Windows 10 1803 güncellemesi yayında! Diskiniz dolabilir, dikkat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
01.05.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Windows 10 1803 güncellemesi yayında! Diskiniz dolabilir, dikkat

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Windows 10 1803 güncellemesi yayında! Diskiniz dolabilir, dikkat

Microsoft‘un Windows 10 işletim sistemi için bu yılın ilk büyük güncellemesini yayınladı. Windows 10 1803 no'lu güncelleme bilgisayarınızda pek çok değişikliği de beraberinde getirirken, diğer yandan bazı sıkıntılar da ortaya çıktı.

Microsoft'un yılda iki kez yaptığı dev güncelleme paketi bugün kullanıcılara servis edildi. Windows 10 1803 no'lu güncelleme önceki minör güncellemelere kıyasla oldukça büyük bir güncelleme ve kullanıcıların mutlaka indirmesi gerekiyor. Güncelleme ile neler değişecek? Güncelleme ile gelen en önemli özelliklerden biri olan Timeline, Microsoft hesabını kullanan cihazlar arasında iletişim kurabiliyor ve cihazlarınızı 30 gün önceki hallerine döndürebiliyor. Böylelikle kaybolan veya tekrar üzerinde çalışmak istediğini bir proje üzerinde rahatlıkla çalışabilirsiniz.

Güncellemeyle birlikte karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise Focus Assist. Bildirimleri sessize almanıza olanak tanıyan Focus Assist, istediğiniz zaman ise gelen bildirimlerin özetini sizlere sunabiliyor. Bunların yanı sıra Microsoft’un internet tarayıcısı olan Edge‘e yeni özellikler geleceğini ekleyelim.

WINDOWS 10 GÜNCELLEMESİ SONRASI ÇÖP DOSYA SORUNU

Windows 10 güncellemesini indiren kullanıcıların bir kısmı ise sorun yaşıyor. Windows 10 1803 güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların 30 GB'ı aşan çöp dosyayla karşılaşabilir. Disk taramasında ortaya çıkan bu sorunu düzeltmek ise oldukça kolay:

"Ayarlar > Sistem > Depolama > Bu Bilgisayar (C : )" adımlarını izleyin. Bulunduğunuz ekranda tarama otomatik olarak yapılacak ve "Geçici Dosyalar (xxx MB/GB)" yazılı bir kısım olacak. Tarama bitince Geçici Dosyalar yazısının üstüne tıklayın, tekrar tarama yapacak ve size ne kadarlık bir çöp dosya olduğunu bildirecek. Dilerseniz çöp dosyaları silebilirsiniz.

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