WiFi hızınız yavaşsa dikkat!

Çin merkezli teknoloji üreticisi TP-Link, evlerde WiFi sinyallerini engelleyen unsurlar ve çözümleri konusunda kullanıcılara önemli bir duyuruda bulundu. İşte WiFi sinyalini engelleyen unsurlar ve çözümleri:

Kalın Duvarlar: Yapısal sorunların başında, evlerde yer alan kalın beton duvarlar yer alıyor. Eğer evimiz kalın betonarme duvarlardan oluşuyorsa, sadece modem ya da yönlendirici (router) ile WiFi sinyallerinin her yere ulaşması pek mümkün olmaz. Kalın duvarlar, WiFi sinyallerinin geçişini engeller. Bu sorunu aşmak için evin yapısına göre menzil genişletici (range extender) ya da powerline adaptör kullanılması gerekir. Modem değiştirmek, anten ilave etmek bu sorunda çözüm olmaz; ek ağ ürünleri ile evin her yerine WiFi ulaştırılabilir.

Ahşap Kaplamalar: Bol ahşap kaplama, lambri kullanılan, çok sayıda ahşap kapı ile bölmelerin ayrıldığı evlerde WiFi sinyallerinin her yere ulaşması ciddi bir sorun olur. Ahşap, WiFi sinyallerinin geçişini engelleyen önemli bir unsurdur. Bu sorunu aşmak için kaplamaları, kapıları sökmek gerekmez! Eve interneti getiren ve dağıtan modemi destekleyen ürünler kullanılması gerekir. Eğer çok ahşap kaplama varsa menzil genişleticiler çözüm olmayabilir. Bu tip durumlarda elektrik hattını internet hattı haline getiren powerline adaptörler en iyi çözüm olacaktır.





Geniş ya da Katlı Evler: Ev çok büyük ve odalar birbirinden koridor, kapı gibi unsurlarla ayrılıyor ve birbirinden uzak konumdaysa, evin bir ucuna konulan modemin sinyalleri diğer uca yeterince ulaşamaz. Bunun için evin yapısına, büyüklüğüne göre ya modemi orta bir noktaya konumlandırmak gerekir ya da yine ek ağ ürünleri kullanmak iyi bir çözüm olabilir. Geniş evlerde menzil genişleticiler genellikle sorunu çözer. Katlı evlerde ise her katta güçlü WiFi için menzil genişleticiler yeterli olamaz. Katlı evlerde en ideal çözüm, powerline adaptör ya da Mesh teknolojili Deco ev WiFi sistemleri olacaktır.



Kullanım hataları ve çözümleri

Yerleşim Yanlışları: Kullanım hatalarının en başında modemin yanlış yere yerleştirilmesi geliyor. Çoğunlukla kablo çekmemek için evin girişinde bir noktaya modem konuluyor. Bu da her noktaya WiFi ulaşmasında sorun oluşturabiliyor. Mümkünse kullanıcılar ortada bir noktaya modemi konumlandırmalı. Bu şekilde sorunun çözülmesi mümkün olabilir.

Parazit Yapan Cihazlar: Kullanım ya da yerleşim hatalarından bir diğeri ise modemin başka bir elektrikli cihazın üzerine ya da yakınına konulması. Örneğin buzdolabı ya da TV üzerine yerleştirilen, mikrodalga fırın, telsiz telefonun yakınan konulan modemler görülebiliyor. Parazit yapmaya neden olan bu tür durumlar, WiFi sinyallerini engelliyor. Modemin diğer elektrikli cihazlara yakın konumlandırılmaması gerekiyor.

Yanlış Ürün Seçimi: Kullanım hatalarının sonuncusu ise evin yapısına, kullanım gereksinimlerine uygun olmayan bir modemin tercih edilmesi ya da eski teknolojili ürün kullanılması. Giriş seviyesi bir modem, çok büyük ve çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı bir ev için yeterli olmayacaktır. Evin yapısı ve WiFi kullanım gereksinimlerine uygun modem/router tercih etmek, WiFi performansını artıran önemli bir unsurdur. Ayrıca hala eski teknolojili, on yıllık bir modem ile bugünün WiFi gereksinimlerini karşılamak da mümkün değildir. On yıl önce evde WiFi’a bağlı cihaz sayısı, WiFi ulaşmasını istediğimiz noktalar bugünkü gibi değildi. O nedenle yeni nesil ve gereksinimimize uygun çözümler ile yapılacak yenileme WiFi sorununu çözmek için ilk adım olmalıdır.