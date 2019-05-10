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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Wi-Fi ağına bağlanabilen teleskop yaptılar

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Wi-Fi ağına bağlanabilen teleskop yaptılar

Teleskop, mikroskop ve dürbün markası Celestron, Wi-Fi destekli teleskop geliştirdi. Bu teleskop; Ay ve gezegenlerin görüntülerinin net bir şekilde görünmesine yardımcı olurken parlak yıldızları seyretmenize olanak veriyor. Tablet ve telefon gibi akıllı cihazlardan kontrol imkanı sunan teleskop, aynı zamanda kullanıcılarına gözlemlemek istediği tüm gök cisimlerini kendilerinin rahat bulabilmesini sağlıyor.

Dünyanın önde gelen teleskop markası Celestron, Wi-Fi teknoloji ile tasarladığı Astro Fi 5 teleskopuyla gök cisimlerini ve uzayın gözlemlenmesine yardımcı oluyor. Astro Fi 5, iPhone, iPad ve Android cihazlar için ücretsiz “Celestron Skyport” uygulaması ile telefonlardan da bu deneyim yaşanabiliyor.

Astro Fi 5, Schmidt-Cassegrain özelliği ile teleskopunu gökyüzünü izlemek için bir kere hizaladıktan sonra motorlu Go-To teleskobu otomatik olarak Celestron SkyPortal uygulaması ile seçilen gök cismini işaret ederek rahat izleme imkanı sunuyor. SkyAlign teknolojisi sayesinde gökyüzündeki herhangi üç parlak yıldızın merkezinde basitçe teleskopu hizalamanız kolaylaşıyor.

1 adet StarPointer bulucu dürbünü ve 2 adet Kellner oküler merceğine sahip teleskop, yeryüzü kullanımları için de uygun. Kauçuk tepsisi ile telefon ve tabletlerinizi teleskop üzerinde tutabileceğiniz Astro Fi serisi ile 120 binden fazla gök cismini gözlemlemek mümkün.

Özellikler 
Açıklık 125 mm 
Odak uzaklığı 1250 mm 
Odak oranı f / 10 
10 ve 25 mm’lik 2 adet mercek 
Kırmızı lazer noktalı bulucu dürbün 
1,25” düzeltici mercek 
295x En yüksek faydalı büyütme 

Celestron Astro Fi 5’in satış fiyatı ise 4.599 TL.

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