Wi-Fi ağına bağlanabilen teleskop yaptılar
Teleskop, mikroskop ve dürbün markası Celestron, Wi-Fi destekli teleskop geliştirdi. Bu teleskop; Ay ve gezegenlerin görüntülerinin net bir şekilde görünmesine yardımcı olurken parlak yıldızları seyretmenize olanak veriyor. Tablet ve telefon gibi akıllı cihazlardan kontrol imkanı sunan teleskop, aynı zamanda kullanıcılarına gözlemlemek istediği tüm gök cisimlerini kendilerinin rahat bulabilmesini sağlıyor.
Dünyanın önde gelen teleskop markası Celestron, Wi-Fi teknoloji ile tasarladığı Astro Fi 5 teleskopuyla gök cisimlerini ve uzayın gözlemlenmesine yardımcı oluyor. Astro Fi 5, iPhone, iPad ve Android cihazlar için ücretsiz “Celestron Skyport” uygulaması ile telefonlardan da bu deneyim yaşanabiliyor.
Astro Fi 5, Schmidt-Cassegrain özelliği ile teleskopunu gökyüzünü izlemek için bir kere hizaladıktan sonra motorlu Go-To teleskobu otomatik olarak Celestron SkyPortal uygulaması ile seçilen gök cismini işaret ederek rahat izleme imkanı sunuyor. SkyAlign teknolojisi sayesinde gökyüzündeki herhangi üç parlak yıldızın merkezinde basitçe teleskopu hizalamanız kolaylaşıyor.
1 adet StarPointer bulucu dürbünü ve 2 adet Kellner oküler merceğine sahip teleskop, yeryüzü kullanımları için de uygun. Kauçuk tepsisi ile telefon ve tabletlerinizi teleskop üzerinde tutabileceğiniz Astro Fi serisi ile 120 binden fazla gök cismini gözlemlemek mümkün.
Özellikler
Açıklık 125 mm
Odak uzaklığı 1250 mm
Odak oranı f / 10
10 ve 25 mm’lik 2 adet mercek
Kırmızı lazer noktalı bulucu dürbün
1,25” düzeltici mercek
295x En yüksek faydalı büyütme
Celestron Astro Fi 5’in satış fiyatı ise 4.599 TL.
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