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    WhatsApp’tan konum nasıl atılır? WhatsApp konum paylaşma

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    WhatsApp'tan konum nasıl atılır? sorusuna cevap arayan kişiler, bu sorunun yanıtını internette araştırıyor. WhatsApp’tan konum atmayı bilmeyen vatandaşlar, konum yollamanın yöntemlerini araştırıyor. Peki, WhatsApp'tan konum nasıl atılır? WhatsApp'tan konum paylaşımı nasıl yapılıyor?

    Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'tan konum yollamak oldukça basit bir işlem. Öncelikle WhatsApp'tan konum gönderebilmeniz için konum ayarlarınızın aktif durumda olması gerekiyor. Bundan sonra yapılacak işemler de oldukça basit. İşte adım adım WhatsApp’tan konum gönderme…

    1. Öncelikle karşı taraflar konum paylaşımı yapabilmek için, konum ayarlarınızın açık olması gerekmektedir

    2. Konum göndermek istediğiniz kişiyle bir WhatsApp sohbeti açın.

    iPhone'da konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranında metin kutusunun solunda yer alan yukarı ok düğmesine bastıktan sonra "Konum paylaş" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz

    Android telefonlarda konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranının üst kısmındaki "Ataş simgesi"ne basın. Açılan menüde "Konum" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz. 

    3. Son olarak karşınıza çıkan konumun üstüne tıklayarak karşı tarafa iletin.

    Etiketler: whatsapp konum , whatsapp konum atma , whatsapp konum nasıl atılır
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