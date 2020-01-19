Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’ta fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor

Konu ile ilgili WhatsApp yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun sadece bazı bölgelerde görüldüğü bildirildi. İşte Whatsapp 'ın çöktüğüne yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar:

Whatsapp yine çöktü. Önce bir olay olması gerekmiyor muydu? Durduk yere whatsapp mı çöker kardeşim.



Gene mi çöktü bu #WhatsApp kardeşim



#WhatsApp fotoğraflarım gitmiyor tek sorun yaşayan ben miyim?

#WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

Whatsapp yine çöktü. Sabahtan beri fotoğraf gitmiyor gelmiyor.

Şu whatsapp Facebook un eline geçtiğinden beri çekmediği eziyet kalmadı. Şu an itibari ile yine mesaj haricinde gönderi yapamıyorsun.

#WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

#Whatsapp media sunucularında problem var. Herhangi bir media dosyası gönderip alamıyorsunuz.

Medya dosyası indirme veya gönderme sorunlarının nedenleri:



Fotoğraf, video veya Sesli Mesaj göndermekte ve/veya indirmekte yaşanan genel sorunlar şunları içerir:

Telefonunuz internet bağlantısı sorunları yaşıyor olabilir.

Telefonunuzun tarih ve saat ayarları doğru olmayabilir.

SD kartınız ile ilgili bir sorun olabilir:

SD kartınızda yeterince boş alan olmayabilir.

SD kartınız salt-okunur moduna ayarlanmış olabilir.

SD kartınız bozulmuş olabilir.