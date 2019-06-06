WhatsApp ve Facebook çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor...
Kullanıcılarının mesajlaşma, görüntülü konuşma gibi amaçlarla girdiği WhatsApp ve sosyal paylaşım ağı Facebook'ta öğlen saatlerinden itibaren erişime sorunu yaşanması kafalarda soru işareti bıraktı. Hem web hem de mobil WhatsApp'ta mesajlar gecikmeli olarak ulaşıyor. Peki, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?
Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp ve Facebook'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu bayramın üçüncü gününde bir kez daha meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok ancak problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.
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