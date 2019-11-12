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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Western Digital, yeni çözümlerini tanıttı

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Western Digital, yeni çözümlerini tanıttı

Western Digital, ana güvenlik kamera pazarındaki ekipman üreticileri, satıcılar ve kurulumcular için özel olarak tasarlanmış olan WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD kartını tanıttı. Şirket ayrıca, geniş güvenlik sistemleri yelpazesiyle uyumlu olan, gözetleme için WD Purple 14TB HDD sabit disk portföyüne yeni bir ekleme yaptığını da açıkladı.

IHS Markit Technology'ye göre, global piyasaya sürülen profesyonel video gözetim kamerası sayısının, 2018 ile 2023 arasında 140 milyondan 224 milyona çıkması ve üzerinde depolama alanı bulunanların da yılda ortalama yüzde 17 oranında artması bekleniyor. 4K uyumlu kameralar, 2018'de piyasaya sunulan tüm ağ kameralarının yüzde 3,6'sını oluştururken, 2023'te yüzde 24'ünü oluşturacak, 4K'ya karşı 1080p videonun ürettiği bit’lerde de 5,7X'e varan artış olması, daha fazla depolama için hızla büyüyen bir talep yaratması bekleniyor.

Western Digital Cihazlar Grubu, Akıllı Video kıdemli direktörü Stefaan Vervaet, “Müşteriler, çeşitli kamu güvenliği ve Yapay Zekâ analitiği kullanımları için yüksek seviyede dayanıklı, yüksek kapasiteli, sağlam, kamera üzerinde depolama arayışındadır. Bu yeni ürünler, bu ilginç yeni ve çeşitli görsel iş yüklerini ağ kenarında idare etmek için uygunlaştırılmış depolama teknolojisini sunuyor” dedi. 

Western Digital’ın WD Purple depolama cihazları portföyü, 7/24 çalışan ana güvenlik video sistemlerinde güvenilir performans sağlamak için özel olarak seçilmiş yeteneklerle tasarlanmıştır. Bu amaca yönelik çözümler, tüketici microSD kartları ve masaüstü sınıfı sabit sürücüler için özel olarak planlanmamış iş yükleri için yüksek kaliteli ve uzun ömürlü depolama sunuyor. 

WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD Kart

WD Purple SC QD101 microSD kart, Western Digital'ın gelişmiş 96 katmanlı 3D NAND teknolojisine sahip ve büyüyen güvenlik video pazarı için yüksek dayanıklılık, yüksek performanslı depolama ve 512GB1'a kadar geniş bir kapasite ile düşük maliyetli bir yelpaze sunuyor. 

-Güvenlik sistemi entegratörleri ve kurulumcuları için tasarlandı

-Genel kayıt ve yedekleme amacıyla kamerada depolama yapmak için ideal

-Uyumlu kameralarda, kart sağlığının izlenmesi, kurulumculara ve entegratörlere, kalan dayanıklılığı ölçebilme ve öncelikle gerektiğinde karta bakım yapma imkanı sunuyor

-32GB, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerde mevcut

-Uzun ve sürekli kayıt için son derece dayanıklı

WD Purple 14TB HDD

Western Digital'ın diğer WD Purple sabit sürücüleri gibi WD Purple 14TB sürücüleri de, 7/24 çalışma, her zaman açık, yüksek tanımlı güvenlik sistemleri için geliştirildi. Western Digital'ın özel AllFrame teknolojisinin özellikleri, bir video kayıt sisteminde oluşabilecek hataları, pikselleşmeleri ve video kesintilerini azaltmaya yardımcı olurken, gelişmiş video çekimini destekliyor.

WD Purple sürücüler, 64 kameraya kadar 7/24 video kaydı için tasarlanmış sistemleri destekleyen gelişmiş bir iş yükü derecesine sahip.

14 TB WD Purple HDD şimdi bazı bayilerden temin edilebilir. WD Purple SC QD101 microSD kartının 2020 yılının ilk çeyreğinde hazır olması bekleniyor. 

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