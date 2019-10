Warcraft III: Reforged multiplayer betası bu hafta başlıyor

Önümüzdeki haftalarda oyunun multiplayer betası için davetiyeler gönderilmeye başlanacak. İlk davetiyeler oyunun Spoils of War sürümünü ön sipariş etmiş olanlara giderken ikinci dalgada Warcraft III: Reforged standart sürümü ön sipariş edenler ve çok daha fazla kişiye davetiye gidecek.

Spoils of War Sürümü



Oyunun betasına girmeyi ve herkesten önce oynamayı garantilemenin yanı sıra Spoils of War sürümünde oyuncuları ilave bazı sürprizler de bekliyor. World of Warcraft’ta bir adet Meat Wagon bineği, Heroes of the Storm’da Thrall, Anub’arak, Jaina ve Tyrande kahramanları, Hearthstone’da ise Third War kart sırtı kazandırmanın yanında Spoils of War sürümünden elde edeceğiniz bonuslar şu şekilde:

Warcraft III: Reforged Kostümleri

Champion of the Horde Thrall

Daughter of the Seas Proudmoore

Fallen King Arthas

Emerald Nightmare Cenarius

Overwatch



Oyuncu simgeleri: Human, Orc, Undead, Night Elf ve Lich King

Hareketli spreyler: Footman, Grunt, Ghoul ve Archer





Warcraft III: Reforged Blizzard Entertainment’ın 2002 yılında çıkardığı dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyununun Warcraft III: Reign of Chaos ve ödüllü eklenti paketi Warcraft III: The Frozen Throne’un baştan aşağı yenilenmiş versiyonu.