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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 06:14, Son Güncelleme:

Warcraft III: Reforged multiplayer betası bu hafta başlıyor

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Warcraft III: Reforged multiplayer betası bu hafta başlıyor

Warcraft III: Reforged multiplayer betası için düğmeye basıldı. İlk etapta yalnızca Orc ve insan ırklarıyla 1v1 ve 2v2 eşleşmeli oyunlar oynanabilecekse de gelecek haftalarda Undead ve Night Elf ırklarının da oynanabilir olacağı ayrıca yeni oyun modlarının ekleneceği belirtiliyor.

Önümüzdeki haftalarda oyunun multiplayer betası için davetiyeler gönderilmeye başlanacak. İlk davetiyeler oyunun Spoils of War sürümünü ön sipariş etmiş olanlara giderken ikinci dalgada Warcraft III: Reforged standart sürümü ön sipariş edenler ve çok daha fazla kişiye davetiye gidecek. 

Spoils of War Sürümü

Oyunun betasına girmeyi ve herkesten önce oynamayı garantilemenin yanı sıra Spoils of War sürümünde oyuncuları ilave bazı sürprizler de bekliyor. World of Warcraft’ta bir adet Meat Wagon bineği, Heroes of the Storm’da Thrall, Anub’arak, Jaina ve Tyrande kahramanları, Hearthstone’da ise Third War kart sırtı kazandırmanın yanında Spoils of War sürümünden elde edeceğiniz bonuslar şu şekilde:

Warcraft III: Reforged Kostümleri
Champion of the Horde Thrall
Daughter of the Seas Proudmoore
Fallen King Arthas
Emerald Nightmare Cenarius
Overwatch

Oyuncu simgeleri: Human, Orc, Undead, Night Elf ve Lich King
Hareketli spreyler: Footman, Grunt, Ghoul ve Archer

Warcraft III: Reforged multiplayer betası bu hafta başlıyor

Warcraft III: Reforged Blizzard Entertainment’ın 2002 yılında çıkardığı dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyununun Warcraft III: Reign of Chaos ve ödüllü eklenti paketi Warcraft III: The Frozen Throne’un baştan aşağı yenilenmiş versiyonu.

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