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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı yaklaşık 23,4 milyon

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Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı yaklaşık 23,4 milyon

Vodafone Türkiye, mobil abone sayısının yaklaşık 23,4 milyon, 4,5G abonesinin de 14 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Vodafone Türkiye, 2018 Nisan-Haziran dönemini kapsayan, 2018-2019 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını duyurdu.

Açıklamaya göre, sonuçlar, Vodafone'un Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik yolunda yürüttüğü stratejik yatırım programı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. Yaklaşık 2,5 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

14 milyon 4,5G abonesi

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,57 milyon net artış ile yaklaşık 23,4 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 53,1'ine çıktı.

Vodafone'un 4,5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 14 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 14 bini aşkın 4,5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4,5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. 

Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-2019 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,6 artış ile 248 petabyte'a ulaştı. 

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta hızlı büyümesi devam etti. Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 144 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı 737 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri de aynı dönemde yüzde 27,6 arttı. Vodafone Türkiye'nin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise bu çeyrekte 154,6 bine ulaştı.

Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü.

"Dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 2018-2019 mali yılı birinci çeyreğinin şirket performansı açısından istikrarlı büyümeyi sürdürdükleri bir dönem olduğunu belirterek, "Servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme Türkiye telekom pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün, özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. Bu dönemde veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70,6 artış kaydetti." ifadelerini kullandı. 

Deegan, ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, uzun vadeli büyüme vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini aktararak, "Genç ve teknolojiye meraklı bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin sunduğu büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla, ekonomiye katkımızı artırarak sürdürürken, dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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