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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
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02.01.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: Fiberde ortak çalışmaya hazırız

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Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: Fiberde ortak çalışmaya hazırız

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan, "Geleceğin anahtarı fiber olacak. Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, şirketin 2018 faaliyetleri ve 2019 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vodafone Türkiye'nin, 2018 yılında da başarılı performansını sürdürdüğünü ifade ederek, 2018-2019 mali yılının ilk yarısı olan Nisan-Eylül 2018 döneminde 670 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi. 

Aynı dönemde servis gelirlerinin yüzde 14,6 artışla 5,2 milyar liraya ulaştığını belirten Deegan, bugün itibarıyla toplam 23,7 milyon mobil ve 775 bin sabit genişbant müşterisine hizmet verdiklerini anlattı.

Deegan, 12 yıldır faaliyet gösterdikleri Türkiye pazarına toplam 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2019 yılında da ülkeye ve sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ana odak alanımız dijitalleşme olmaya devam ediyor. 'Dijital telekom operatörü' olma hedefimiz doğrultusunda, 2018 yılında da dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimize mükemmel bir deneyim sunmaya devam ettik.

Dijitalleşme, iş süreçlerimizi, şebekelerimizi, işletme ve inovasyon yapma biçimimizi derinden etkiliyor. İnovasyon ve ölçeğin kilit önemde olduğu, hızlı hareket eden bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Bu hızlı gelişim ortamında Vodafone olarak dijital düşünüyor, herkesi daha iyi bir yarın için birbirine bağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, geleceğin dijital altyapısına yatırım yaparak birey ve işletmelerin her yerde her zaman güvenle bağlantı kurmasına imkan veren kaliteli ürün ve servisler sunuyoruz."

"37 milyon liralık sosyal yatırım yaptık"

Sosyal yatırımlar hakkında da bilgi veren Deegan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında sosyal yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 11 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk, 37 milyon liralık sosyal yatırım yaptık. 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle Ağustos 2016'dan bu yana 25 bini aşkın çocuğa ulaştık. Türkiye'nin 'yerli ve milli üretim' hedefini destekliyoruz. Bu kapsamda, yerel iş ortakları ve girişimciler ile birlikte çalışıyoruz. 2019'da Türkiye'nin 'yerli ve milli üretim' hedefini desteklemeye ve bu kapsamda, yerel iş ortakları ve girişimciler ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 'Vodafone Yanımda' uygulamamız yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

"Fiberde, ortak projelerde önemli taraflardan biri olmaya hazırız"

Vodafone Türkiye CEO'su Deegan, geleceğin anahtarının fiber olacağını belirterek, "Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız. Hükümet politikasıyla tam uyumlu bir varlık paylaşımını sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'deki fiber ayak izini yaygınlaştırmak, sadece sabit pazar için değil, aynı zamanda mobil şebekelerin veri taşıma kapasitesini güçlendirmek için de gerekli. 2019'un, Türkiye’nin dijital dönüşümünde hayati rol oynayacak fiber altyapının yaygınlaştığı ve sabit internet pazarında da rekabetin geliştiği bir yıl olmasını diliyoruz. Vodafone Türkiye olarak hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz. Fiber şebekelerin en ücra köşelere kadar hizmet sağlamasını ve bilgi toplumu olma yolunda herkesin fiberden yararlanmasını sağlayacak şekilde geliştirilecek ortak projelerde önemli taraflardan biri olmaya hazırız." şeklinde konuştu.

"Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday"

Telekom sektörünün hiç olmadığı kadar hızla değiştiğine dikkati çeken Deegan, dijitalleşme, kesintisiz iletişim, hızlı yanıt verebilme kabiliyeti ve dönüşen rekabette hızlı çözümler geliştirebilmek için öncelikle bunların altyapısının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Colman Deegan, "Yaşanan teknolojik dönüşümün geleceğin rekabetini nasıl şekillendireceğini öngören ve bu dönüşümün gerisinde kaldığını düşünen tüm ülkeler, bugünden fiber altyapıya ciddi bütçeler ayırıyor. Türkiye'de de sabit genişbant pazarında sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlanmasına ve tüm ülkeyi saran bir fiber altyapı için önceliklendirilmiş yatırımlara ihtiyaç var. Burada hem kamuya hem de ortak adımlar atabilmek noktasında oluşturulacak bir zeminle özel sektöre önemli görevler düşüyor. Yatırımların önünün açılması, yatırım ikliminin desteklenmesi ve bu alanda yeni teşviklerin devreye alınmasıyla Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya adaydır." diye konuştu.

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