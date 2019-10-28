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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Vodafone, İstanbul Maratonu'nda atık geri dönüşümü için düğmeye bastı

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Vodafone, İstanbul Maratonu'nda atık geri dönüşümü için düğmeye bastı

Vodafone, 3 Kasım Pazar günü 41’inci kez koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu’nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere çöp(m)adam projesine bağışlayacak. Vodafone, çalışma hayatında hiç yer almamış kadınlara fırsat yaratmayı hedefleyen çöp(m)adam hareketine maraton kapsamında destek verecek.

Vodafone, 3 Kasım Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak üzere harekete geçti. Vodafone, maratonun tanıtımı ve markalama çalışmaları için kullanılacak yaklaşık 1500 metrekare vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere çöp(m)adam projesine bağışlayacak. Vodafone böylece, çalışma hayatında hiç yer almamış kadınlara fırsat yaratmayı hedefleyen çöp(m)adam hareketine maraton kapsamında destek veren ilk şirket olacak.

Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı %50 azaltmayı, tüm şebekemizi %100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların %100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen ve kısa sürede Türkiye geneline yayılan çöp(m)adam projesine destek veriyoruz. Hayatları boyunca düzenli gelire sahip olmamış kadınların bir araya geldiği bu projeyle, ambalaj atıkları kadınlar tarafından özgün ve benzersiz ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Biz de Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplayarak geri dönüşümlü çantalar üretebilmeleri için çöp(m)adamlara ileteceğiz. Maratonda böyle bir etkinliğe imza atan ilk şirket olacağız.”

Vodafone, İstanbul Maratonunda atık geri dönüşümü için düğmeye bastı

Vodafone’dan farkındalık etkinliği

Vodafone, maraton kapsamında, çevreye daha duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla çalışanlarının çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri bir farkındalık etkinliği de düzenleyecek. Buna göre, yaklaşık 100 Vodafone çalışanı, çocuklarıyla birlikte maratonda hem koşacak, hem de plastik atık toplayacak. Vodafone’un tüm dünyada karbon ayak izini azaltma hedefini yansıtmak üzere “Koş, iz bırakma” mottosuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Vodafone çalışanları ve çocukları, parkur boyunca toplayacakları plastik atıklarla, özellikle denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekecek. Toplanan atıklar, parkur sonunda ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.

37 bin sporcu bekleniyor

Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’na bu yıl 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılması bekleniyor. Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Maraton için 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı’nda geç kayıt yaptırılabilecek.

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