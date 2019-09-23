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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Vodafone, Dijitalleşme TIR'ının ilk durağı Adana olacak

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Vodafone, Dijitalleşme TIR'ının ilk durağı Adana olacak

Vodafone, işletmelere yönelik sunduğu yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi dolaşacak. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Tır, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmeleri geleceğin dünyasına hazırlamaya devam ediyor. Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor. 

Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Adana’da 5 gün kalacak olan tır, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Metal Sanayi ve Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor. 

Meltem Bakiler Şahin: “Türkiye’nin işletmelerine ‘dijitalleşme yolunda’ destek oluyoruz”

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.” 

İşletmelere uçtan uca çözümler

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, Dijital Skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebilecek ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabilecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergilenecek. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında ilk ağızdan bilgi alma ve ürünleri bire bir deneyimleme imkânı bulabilecekleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünleri satın alabilecek. 

Red Kontrol çatısı altında bulunan “Verimli İş Takibi”, “Makine Takip” ve “Enerji Takip” çözümleriyle işletmeler, üretim tesislerinde zamanın nasıl yönetildiğini, makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığını, enerji giderlerini görüp bu doğrultuda önlemler alabilirken, işyerlerinin kontrolünü akıllı cihazları üzerinden tek tıkla yapabiliyor. 

İşletmeler ayrıca, kamera ve alarm sistemi ile işyerlerini her zaman koruma altında tutabiliyor. Mobil cihazlarını ise Dijital Koruma çözümüyle koruyabiliyor. 

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda e-ticaret konusunda danışmanlık hizmeti de verilecek. Tırda gün boyu bir e-ticaret danışmanı olacak ve ziyaretçilerin bu konudaki sorularını yanıtlayarak e-ticaretle ilgili bilgi verecek. 

Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşecek

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da toplayacak. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir kodlama sınıfı oluşturulacak.

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