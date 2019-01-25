Vivo Apex 2019: Üzerinde hiç giriş yuvası ve tuş olmayan telefon
Vivo Apex 2019 tanıtıldı. Cihazın diğer telefonlara kıyasla en büyük farkı ise üzerinde herhangi bir port girişi veya fiziksel tuş bulundurmuyor olması.
Vivo Apex 2019 ile telefonlarda fiziksel tuş ve giriş yuvalarına elveda diyoruz. Meizu Zero gibi sadece dokunmatik ekranıyla geliyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihazda 12 GB RAM yer alıyor. RAM donanımına bile bakıldığında telefonun sınırları zorladığı net bir şekilde görülüyor. 5G teknolojisini de destekleyen telefon, 7nm Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor.
512 GB'lık depolama hafızası bulunan telefonun beyaz, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renkte kullanıcılara sunulması söz konusu. 6.39 inç'lik AMOLED ekran kullanan telefonda grafik birimi olarak da Adreno 640 yongası tercih edilmiş. Arka yüzünde iki kamera bulunduran telefonda kameraların biri 12 MP diğeri ise 13 MP çözünürlüğünde.
Ön yüzdeki kameranın özellikleri henüz belli değil ve cihazın fiyatı da açıklanmadı.
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