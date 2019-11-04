Vertiv, 720 Milyon Dolarlık Uzaktan BT Yönetim Cihazları Pazarında Küresel Lider Oldu

Vertiv, pazar araştırma şirketi IHS Markit’in KVM Anahtarlar ve Seri Konsollar için 2019 Raporu’nda (buradan ulaşabilirsiniz) 2018’in uzaktan BT yönetim cihaz üreticileri arasında gelire göre birinci sıraya yerleşti. Klavye, video ve fare (KVM) anahtarları ve seri konsollar pazarı 2018 yılında küresel olarak 723,5 milyon dolar büyüklüğe ulaşırken, pazarın 2019’da yüzde 5’ten fazla büyümesi bekleniyor.

IHS Markit raporu, küresel BT harcamalarının 2018 yılında yüzde 6’nın üzerinde büyüdüğünü ortaya koyarken, uzaktan BT yönetim cihazları pazarının da 2019-2022 yılları için olumlu bir görünüm sergileyerek istikralı büyüme sinyali verdiğini gösterdi. IHS Markit’e göre toplam BT harcamasındaki büyüme kadar önemli olan bir diğer önemli faktör de, veri merkezi kapasitesindeki genişlemede önemli rol oynayan dijital dönüşüm oldu. Raporda, KVM’ye geçişin nispeten düşük kabul edildiği gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin de gelecekteki değişim için önem taşıdığının altı çizildi.

IHS Markit İmalat Teknolojisi Uzman Analisti Alastair Smith, 2019’un başındaki düşük küresel BT harcamaları için “2019’un başında rüzgâra karşı hareket etmemize karşın, 2023 yılına kadarki BT harcama tahminlerinin yüksekliği KVM pazarı için de önemli bir itici güç olacaktır. Vertiv, pazar lideri olarak çok sayıda uygulamayı destekleyen geniş bir KVM ürün portföyüne sahip” şeklinde konuştu.

Vertiv, büyümekte olan yerleşik kanal iş ortakları ağındaki müşterilerine aralarında Avocent® uzaktan BT yönetim cihazlarının da bulunduğu geniş bir ürün portföyü ile hizmet veriyor. IHS Markit raporu, uzaktan BT yönetim pazarında, özellikle endüstriyel PC’ler alanındaki sınır bilişim çözümlerinde büyümeyi göz önüne seriyor. Zorlu şartlar ve uygulamalar için özel olarak güçlendirilmiş endüstriyel PC’ler, 2017 yılında 3,5 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyordu ve IHS Markit’in tahminlerine göre, 2022 yılında bu pazar yüzde 4,1 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 4,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Vertiv BT Sistemleri Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Patrick Quirk, konu hakkında “KVM teknolojilerindeki geniş ürün portföyümüzün distribütör ve satış noktalarımız üzerinden kolayca erişilebilir oluşu, pazar liderliğimizin arkasındaki kilit unsurdur. Vertiv, kendini bu alanda liderliğe adamış bir şirket olup, sınıfının en iyisi çözümler için araştırma ve geliştirmeye geniş kaynak ayırmayı sürdürecektir” dedi.