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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Veri ihlallerinin yüzde 60'ı güvenlik açıklarından kaynaklanıyor

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Veri ihlallerinin yüzde 60'ı güvenlik açıklarından kaynaklanıyor
Fotoğraf: iStock

Dünya çapındaki şirketler en yaygın siber güvenlik sorunlarının üstesinden gelme motivasyonunu artırsalar da, yeni araştırmalara göre güvenlik yaması gibi bir güncellemenin uygulanması bile ortalama 12 gün sürebiliyor. 2019 yılında yaşanan ihlallerinin %60’ının yaması yapılmayan güvenlik açıklarından meydana geldiğini raporlayan araştırmaya dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, şirketlerin siber güvenlik konusunda otomatik yama güncelleme yönetimine sahip olmaları gerektiğini belirtiyor.

Son yıllarda siber güvenliğin, şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında öncelikli gündem konusu haline geldiği görülüyor. Ancak siber güvenlik araçları ve süreçleriyle ilgili birçok engel şirketler içerisinde henüz çözülemedi. Yapılan son araştırmalara göre, 2019 yılında yaşanan veri ihlallerin %60’ı yaması yapılmayan güvenlik açıklarından kaynaklandı. Siber suçlular için en yaygın saldırı vektörlerinden biri olan yaması yapılmayan yazılım açıklarının, şirketler için büyük bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çeken Akkoyunlu’ya göre, şirketlerin yazılımlarındaki güncellemelerin takipçisi olmaları ve bunun için otomatik yama yönetimi çözümlerini kullanmaları gerekiyor.

Güvenlik Güncellemeleri 12 Gün Gecikiyor

Ponemon Enstitüsü tarafından 9 ülkede 3 bin siber güvenlik uzmanı ile yürütülen araştırmaya göre, şirketlere yönelik siber saldırıların 2018 yılında %17, güvenlik uzmanlarının saldırılara yönelik endişelerinin de %27 arttığı raporlandı. Veri ihlallerinin %60'ının yaması yapılmayan güvenlik açıklarından kaynaklanması ise raporun öne çıkan bulguları arasında yerini aldı.

Ayrıca raporda, ihlalleri önleme, tespit etme ve iyileştirme konusundaki yıllık harcamalardaki ortalama %24'lük bir artışa rağmen, veri siloları ve zayıf örgütsel koordinasyonun, bilinen hataların yamasını ortalama 12 gün geciktirdiği, en kritik güvenlik açıklarını düzeltmek için ortalama zaman çizelgesinin de 16 güne bedel olduğu belirtildi.

Araştırmada elde edilen diğer önemli bulgular ise şöyle:

• Yama açıklarındaki gecikmeler nedeniyle şirketler, %30 daha fazla iş kesintisi yaşadı.

• Katılımcıların %88'i şirketlerinde diğer bölümlerle bağlantı kurmaları gerektiğini ve bunun da ortalama 12 gün boyunca yamayı geciktiren koordinasyon sorunlarına yol açtığını söyledi.

• %76'sı güvenlik ve IT ekipleri arasında ortak uygulama ve varlık görüşünün bulunmadığını belirtti.

• %74'ü kritik uygulamaları ve sistemleri, hızlı bir şekilde yamalamak için çevrimdışına alamayacaklarını söyledi.

• %72'si neyin yamalanması gerektiğini belirlemede zorluk yaşadığını bildirdi.

Güvenlik açıklarını gideren yamalarda gecikmelere neden olan birçok faktörün olduğunu belirten Akkoyunlu’ya göre bu durum, şirketlerin sürekli olarak büyüyen siber suç ortamında otomatik yama yönetimine acil olarak ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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