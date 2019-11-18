Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor
GeriTeknoloji Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor

Asırlardır bilim insanlarının çözmeye çalıştığı; ancak pek çok esrarı içinde barındıran uzay, aynı zamanda izleyenlere zaman yolculuğunu da mümkün kılıyor. Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüde görülen GN-z11 isimli galaksinin 13.4 milyar yaşında olduğu kayıtlara geçti.

Hubble Uzay Teleskobu, uzun süre tartışacağımız yeni bir görüntüyü Dünya'ya yolladı. GN-z11 ismini taşıyan ve görüntüsü Dünya'ya ulaşan bu gezegenin 13.4 milyar yaşında olduğu öğrenildi. Öyle yaşlı ki, bilim insanları Big Bang'ten 400 milyon yıl sonra bu gezegenin oluştuğu görüşünde. GN-z11'in kozmolojide 'Karanlık Çağ' olarak bilinen evrenin ilk dönemlerinden hemen sonra oluşmuş ilk galaksilerden birisi olduğu dile getiriliyor.

Hubble fotoğrafı, gezegenin 13.4 milyar yıl önceki halini gözler önüne seriyor. Yani şu anki halini elbette görebilmemiz mümkün değil. Bilim insanları, fotoğrafın adeta zaman makinesi görevi gördüğüne dikkat çekerken, Big Bang'in meydana gelmesinden sadece 400 milyon yıl sonrasına kadar gidebilmenin haklı gururunu yaşıyor. 

Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor

"GN-z11'in tam olarak nasıl oluştuğu konusunda birçok gizem var. Bu fotoğrafta muhtemelen kara delikler etrafında oluşan ilk jenerasyon yıldızları görüyoruz." diyen bilim insanı Ivo Labbe, evrenin ilk dönemleriyle ilgili oldukça az bilgiye sahip olduklarını, bu son görüntünün de bu durumu doğruladığını kaydetti. 

GN-z11 keşfinin, teknolojik anlamda artık yaşlanan Hubble'ın sınırlarını zorladığının da bir göstergesi. Keşfi mümkün kılan etkenlerden birisi galaksinin birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olması... Fotoğraftaki haliyle çok genç bir galaksi olan GN-z11, Samanyolu'ndan tam 20 kat daha hızlı yıldız üretiyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle