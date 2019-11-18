Uzayın derinliklerinden çekilen bu görüntü 13 milyar yıl öncesini gösteriyor
Asırlardır bilim insanlarının çözmeye çalıştığı; ancak pek çok esrarı içinde barındıran uzay, aynı zamanda izleyenlere zaman yolculuğunu da mümkün kılıyor. Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüde görülen GN-z11 isimli galaksinin 13.4 milyar yaşında olduğu kayıtlara geçti.
Hubble Uzay Teleskobu, uzun süre tartışacağımız yeni bir görüntüyü Dünya'ya yolladı. GN-z11 ismini taşıyan ve görüntüsü Dünya'ya ulaşan bu gezegenin 13.4 milyar yaşında olduğu öğrenildi. Öyle yaşlı ki, bilim insanları Big Bang'ten 400 milyon yıl sonra bu gezegenin oluştuğu görüşünde. GN-z11'in kozmolojide 'Karanlık Çağ' olarak bilinen evrenin ilk dönemlerinden hemen sonra oluşmuş ilk galaksilerden birisi olduğu dile getiriliyor.
Hubble fotoğrafı, gezegenin 13.4 milyar yıl önceki halini gözler önüne seriyor. Yani şu anki halini elbette görebilmemiz mümkün değil. Bilim insanları, fotoğrafın adeta zaman makinesi görevi gördüğüne dikkat çekerken, Big Bang'in meydana gelmesinden sadece 400 milyon yıl sonrasına kadar gidebilmenin haklı gururunu yaşıyor.
"GN-z11'in tam olarak nasıl oluştuğu konusunda birçok gizem var. Bu fotoğrafta muhtemelen kara delikler etrafında oluşan ilk jenerasyon yıldızları görüyoruz." diyen bilim insanı Ivo Labbe, evrenin ilk dönemleriyle ilgili oldukça az bilgiye sahip olduklarını, bu son görüntünün de bu durumu doğruladığını kaydetti.
GN-z11 keşfinin, teknolojik anlamda artık yaşlanan Hubble'ın sınırlarını zorladığının da bir göstergesi. Keşfi mümkün kılan etkenlerden birisi galaksinin birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olması... Fotoğraftaki haliyle çok genç bir galaksi olan GN-z11, Samanyolu'ndan tam 20 kat daha hızlı yıldız üretiyor.
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