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    Uzay zıpkın ile temizlenecek

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Yakıtı biten uydular ve uzay araçları, gelecek için sorun teşkil ediyor. Bu yüzden Airbus, bu çöpleri toplama görevini zıpkın benzeri bir araç ile yapacak.

    Airbus, İngiltere'de bulunan Surrey Uzay Merkezi'nde zıpkına benzeyen bir alet geliştirdi. 9 metre uzunluğundaki alet, sıkıştırılmış hava kullanılarak ateşleniyor. Yapılan testlerde zıpkın ile, uydu muhafazasında kullanılan ve genellikle 3 cm'den kalın olmayan, uyduların dış kısımında bulunan kompozit malzeme delinebildi.

    Bu zıpkın sayesinde uzaya gitmeden, uzay çöpleri temizlenecek. Yani araştırmacılar zıpkını hedefledikleri uzay çöpüne fırlatacak ve çöpü dünya atmosferine sokacak. Bu sayede çöpler uzaya çıkmadan temizlenebilecek. Şu az uzayda 10 cm'den büyük 21.000 parça, 1-10 cm aralığında 50.000 çöp bulunuyor. Bu çöplere en çok ABD, Çin ve Rusya neden oluyor. 

    Etiketler: Uzay çöpleri , Zıpkın , Temizlenecek
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