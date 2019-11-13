Uzay İstasyonu ile iş birliği yaptı! Ayakkabılarını uzayda test ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUzay İstasyonu ile iş birliği yaptı! Ayakkabılarını uzayda test ediyor
GeriTeknoloji Uzay İstasyonu ile iş birliği yaptı! Ayakkabılarını uzayda test ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.11.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Uzay İstasyonu ile iş birliği yaptı! Ayakkabılarını uzayda test ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzay İstasyonu ile iş birliği yaptı! Ayakkabılarını uzayda test ediyor

adidas ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Ulusal Laboratuvarı inovasyon, bireyin performansı ve sürdürülebilirlik konularında atılım yapmak için bir ortaklığa adım attı. Uzayda Bilim Geliştirme Merkezi CASIS tarafından yönetilen bu ortaklıkla ilk kez bir ayakkabı yeniliği uzayda test edilecek.

adidas inovasyon, bireyin performansı ve sürdürülebilirlik konularındaki sınırları keşfetmek için Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ABD Ulusal Laboratuvarı ile Uzayda Bilim Geliştirme MerkeziCASIS’in yönettiği uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. Sporcular için geleceğin tasarım ve mühendisliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu ortaklığın ilk aşaması ürün inovasyonuna odaklanıyor. ISIS Ulusal Laboratuvarı’nın ve NASA’nın geliştirdiği teknolojilerin desteğiyle şirket, zorlu uzay koşullarında ayakkabı inovasyonunu test eden ilk marka olacak. Şirketin Boost teknolojisi, yerçekiminin müdahalesi olmadan test edilmek üzere planlandı. Bu sistemin mevcut ürünlerin performansını ve rahatlığını etkileyip yeni ürünlerin inovasyonunu artırabileceği düşünülüyor. 

adidas Marka Stratejisi Başkan Yardımcısı James Carnes bu benzeri görülmemiş işbirliğini şu şekilde anlattı: “Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı ve dünyanın en gelişmiş tesislerden biri olan CASIS ile çalışmak adidas’ın performans inovasyonunda yeni standartlar oluşturmasına yardımcı olacaktır. Bu ortaklık sadece spor performansında birlikte iyileştirmeler yapmamızı değil, aynı zamanda adidas’ın sürdürülebilirlik konusundaki özel çabalarına da uygulanabilecek süreçleri ve tasarımı araştırmamızı da sağlamaktadır.”

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı Program ve Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Christine Kretz ise “Uzayın eşsiz koşulları, bilinmezin keşfedilmesi için ideal ortamı sağlar. Örneğin mikro yerçekimi, olaya müdahil olan hava akışı ve topu yerinde tutan dış destekler olmadan dönen bir topun davranışı gibi belirli deneyleri gözlemleyebileceğimiz tek koşuldur. Bazı değişkenler üzerinde kontrol sahibi olmak, Dünya’da mümkün olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor” diyor. 

Uzayın derinliklerinde test

Şirket, Boost orta taban teknolojisini ve ayakkabılarını, gelecekteki SpaceX kargo görevinde olacak olan ISS Ulusal Laboratuvarına gönderecek, testler de 2020’de başlayacak.İstasyondaki astronotlar, bilim adamlarının teorik olarak ayakkabının performans ve konforunu optimize edebileceği teorisiyle, farklı partikül büyüklüklerine sahip bölgeleri olan Boost orta tabanlarını üretmenin mümkün olup olmadığını ortaya çıkarmak için Dünya’nın yer çekimi etkisi olmadan kimi deneyler gerçekleştirecekler.

NASA sözleşmeli SpaceX CRS-18 kargo heyeti tarafından bu yılın başlarında sunulan adidas futbol topları, rüzgâr tüneli ötesinde uçuş özelliklerinin anlaşılmasını genişletmeyi amaçlayan bir dizi deneyde test edildi. Küresel aerodinamikte derinlik, panel şekli ve dokusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlanması planlanıyor. 

Astronotlardan sporculara

Gelecekteki aşamalarda adidas uzay istasyonunu kullanırken kişinin performansı ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar konusunda araştırma yapmayı planlıyor. adidas, astronotların en zorlu koşullara dayanabilmesi için geliştirilen yorucu fiziksel antrenman düzeninden gelen bilgileri sporcular için uygulanabilir hale getirilmesini sağlayacak. Uzay, bu anlamda zorlu koşullarda ve kapalı ortamlarda materyal kullanımı ve değerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun test alanını sunuyor. adidas LOOP CREATION PROCESS’in dairesel üretimine uygulanan uzay istasyonu üzerine yapılacak araştırmaların, Dünya üzerinde uygulanan sürdürülebilir oluşum ve yeniden yaratma yöntemlerinin geliştirilmesine de yardımcı olması amaçlanıyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle