Uzaktan çalışmaya artan talep şirketleri harekete geçirdi

Teknolojiyle değişen çalışma trendleri serbest, yarı zamanlı veya tamamen uzaktan çalışma gibi farklı kavramları hayatımıza soktu. Bugün birçok şirket evden hatta farklı ülkelerden çalışanları bünyesine katıyor. Yapılan araştırmalar, iş arayan Y kuşağı temsilcilerinin bir şirkete ciddi ölçüde ilgi göstermelerinin sebebi olarak ‘evden çalışma’ opsiyonunun sunulması olduğunu söylüyor. Bu talebe karşılık veren şirketler de bu alanda arayışlarını ve araştırmalarını artırıyor.

Fortune.com’un istatistikleri bize sadece 2013-2014 yılları arasında ‘uzaktan çalışma’ ilanlarında yüzde 26 artış olduğunu gösteriyor. İnsan kaynakları uzmanları ise önümüzdeki 5 yılda trendin katlanarak artacağı yönünde hemfikir. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma uzaktan çalışma opsiyonu sunan şirketlerin çalışan deviniminin ve iş kaynaklı yıpranmanın yüzde 50 ölçüde düştüğüne dikkat çekiyor. Öte yandan uzakta çalışmaya talep artarken şirketlerin en önemli zorluğu ise çalışanların sürekli motivasyonlarını sağlamak, onların verimlilik, etkileşim gibi ihtiyaçlarını önceden görmek ve buna yönelik metotlar geliştirmek.

Yüzde 87 video konferans ile daha motive oluyor

Geliştirdiği uzaktan çalışma modeliyle dünya çapındaki kalifiye işgücünü küresel şirketlerle buluşturan Crossover’ın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Müdürü Mine Dedekoca uzaktan çalışmaya olan talep artışının ‘verimli çalışma’ tartışmalarını da beraberinde getirdiğini söylüyor. Dedekoca, “Uzaktan çalışma da son 10 yılda hayatımıza giren genç bir kavram ve bugün global iş dünyasının bu alana odaklandığını görüyoruz. Şirketlere maliyet avantajı, yeteneğe erişim gibi çok sayıda avantajı bir arada sunan uzaktan çalışmanın zorluklarını aşmak için de yeni metotlar geliştiriliyor” diyor. Harvard Business Review’in yaptırdığı bir araştırmaya göre uzaktan çalışanların yüzde 87’sinin video konferans kullanımı sayesinde kendilerini çalıştıkları proje veya kişilerle daha bağlantıda hissettiği ortaya çıktığını kaydeden Dedekoca, “Yine yüzde 80’i ise evden çalışırken daha yüksek moralli olduklarına dikkat çekiyor, ancak bunun sürdürülebilir olmasının iletişimle bağlantılı olduğunu da belirtiyorlar. Bu araştırmaların bize söyledikleri önemli, çünkü şirketler çalışanın motivasyonun yükseltecek, yalnızlık psikolojisine kapılmadan verimli şekilde çalışmalarını kolaylaştıracak teknolojileri kullanarak daha verimli bir ortam yaratabilirler. ” diyor.