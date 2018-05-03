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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Uzaktan çalışmaya artan talep şirketleri harekete geçirdi

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Uzaktan çalışmaya artan talep şirketleri harekete geçirdi

Uzaktan çalışmaya talep her geçen gün artarken, şirketler de bu talebe cevap veriyor. Çalışan motivasyonunu yüksek tutmak, verimliliği sağlamak için farklı metotlar başvuruyor.

Teknolojiyle değişen çalışma trendleri serbest, yarı zamanlı veya tamamen uzaktan çalışma gibi farklı kavramları hayatımıza soktu. Bugün birçok şirket evden hatta farklı ülkelerden çalışanları bünyesine katıyor. Yapılan araştırmalar, arayan Y kuşağı temsilcilerinin bir şirkete ciddi ölçüde ilgi göstermelerinin sebebi olarak ‘evden çalışma’ opsiyonunun sunulması olduğunu söylüyor. Bu talebe karşılık veren şirketler de bu alanda arayışlarını ve araştırmalarını artırıyor.

Fortune.com’un istatistikleri bize sadece 2013-2014 yılları arasında ‘uzaktan çalışma’ ilanlarında yüzde 26 artış olduğunu gösteriyor. İnsan kaynakları uzmanları ise önümüzdeki 5 yılda trendin katlanarak artacağı yönünde hemfikir. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma uzaktan çalışma opsiyonu sunan şirketlerin çalışan deviniminin ve iş kaynaklı yıpranmanın yüzde 50 ölçüde düştüğüne dikkat çekiyor. Öte yandan uzakta çalışmaya talep artarken şirketlerin en önemli zorluğu ise çalışanların sürekli motivasyonlarını sağlamak, onların verimlilik, etkileşim gibi ihtiyaçlarını önceden görmek ve buna yönelik metotlar geliştirmek.

Yüzde 87 video konferans ile daha motive oluyor

Geliştirdiği uzaktan çalışma modeliyle dünya çapındaki kalifiye işgücünü küresel şirketlerle buluşturan Crossover’ın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Müdürü Mine Dedekoca uzaktan çalışmaya olan talep artışının ‘verimli çalışma’ tartışmalarını da beraberinde getirdiğini söylüyor.  Dedekoca, “Uzaktan çalışma da son 10 yılda hayatımıza giren genç bir kavram ve bugün global iş dünyasının bu alana odaklandığını görüyoruz. Şirketlere maliyet avantajı, yeteneğe erişim gibi çok sayıda avantajı bir arada sunan uzaktan çalışmanın zorluklarını aşmak için de yeni metotlar geliştiriliyor” diyor. Harvard Business Review’in yaptırdığı bir araştırmaya göre uzaktan çalışanların yüzde 87’sinin  video konferans kullanımı sayesinde kendilerini çalıştıkları proje veya kişilerle daha bağlantıda hissettiği ortaya çıktığını kaydeden Dedekoca, “Yine yüzde 80’i ise evden çalışırken daha yüksek moralli olduklarına dikkat çekiyor, ancak bunun sürdürülebilir olmasının iletişimle bağlantılı olduğunu da belirtiyorlar. Bu araştırmaların bize söyledikleri önemli, çünkü şirketler çalışanın motivasyonun yükseltecek, yalnızlık psikolojisine kapılmadan verimli şekilde çalışmalarını kolaylaştıracak teknolojileri kullanarak daha verimli bir ortam yaratabilirler. ” diyor.  

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