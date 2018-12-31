Uygun fiyatlı Huawei Y7 Pro tanıtıldı!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen telefonu Huawei Y7 Pro'yu resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı....
Çinli şirket Huawei, 2018 yılının son gününde uygun fiyatlı Huawei Y7 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Fiyat performans oranıyla heyecanlandıran telefon Snapdragon 450 işlemciden gücünü alıyor.
Su damlası çentikli ekran tasarımına sahip olan Y7 Pro, 6.26 inçlik ekran ile geliyor. 13 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ile satışa sunulan telefonun ön tarafından ise 16 megapiksel kamera bulunuyor.
Yüz tanıma özelliği ile dikkat çeken Y7 Pro 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunuyor. 4000 mAh bataryaya sahip olan cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei Y7 Pro dünyada 170 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Türkiye satış fiyatının vergiler dahil ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı.
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