Ünlü oyuncudan Game of Thrones'un finaliyle ilgili şoke eden açıklama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan Game of Thrones'un finaliyle ilgili şoke eden açıklama

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Ünlü oyuncudan Game of Thrones'un finaliyle ilgili şoke eden açıklama

7. sezonunun sona ermesiyle birlikte milyonlarca hayranının iple çektiği son sezon 2019 yılında karşımıza çıkacak. Diziyle ilgili en merak edilen nokta ise dizinin nasıl bir final sahnesiyle biteceği... Dizide Margaery Tyrell karakterine hayat veren ünlü oyuncu Natalie Dormer, dizinin finaliyle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones için gözler 2019'da; zira son sezon için tüm dünya toplamda 2 yıl beklemek durumunda kalacak. Dizi bu denli popüler olunca dizinin senaryosuyla ilgili sızıntıların önlenmesi de hayati bir önem taşıyor. Set görevlilerine ve oyuculara herhangi bir bilgi sızdırmamaları için katı kurallar uygulandığı biliniyor. 

Ünlü oyuncudan Game of Thronesun finaliyle ilgili şoke eden açıklama

Dizide bir zamanlar Margaery Tyrell karakterini canlandıran Natalie Dormer, yine dizide oynayan bir arkadaşından dizinin finalini öğrendi. Son sahneyi öğrendiği için son derece pişman olan Dormer, "Keşke bunları duymasaydım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Güzel oyuncunun pişmanlığı hayranların aklına kötü bir finalle karşılaşacakları düşüncesini getirdi.

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