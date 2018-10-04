Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi Dünya'ya ulaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan astronotlardan üçü Dünya'ya döndü.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, UUİ'de görev yapan Amerikalı astronotlar Drew Feustel ve Richard Arnold ile Rus kozmonot Oleg Artemyev'in Dünya'ya ulaştığı bildirildi.
Astronotları taşıyan Soyuz kapsülünün yerel saatle 07.45'te Kazakistan'ın güneydoğusundaki Jezkazgan şehri yakınlarına indiği belirtildi.
Rusya Devlet Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, uzay istasyonu görevlilerinin sağlığının iyi olduğu ifade edildi.
56. Keşif Görevi kapsamında çalışan üçlü 197 gündür UUİ'de bulunuyordu.
UUİ'de halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor.
NASA'dan Nick Hague ve Roscosmos Alexey Ovçinin onlara katılmak için 11 Ekim'de Dünya'dan yola çıkacak.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Avrupa Uzay Ajansı ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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