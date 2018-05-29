Üç kameralı iPhone geliyor
Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone'unun en sürpriz özelliği Huawei P20 Pro'larda olduğu gibi arka yüzünde üç kamerayla birden gelmesi... Peki bu iPhone'lara ne katacak dersiniz?
Apple kolları sıvadı; üç kameralı iPhone için çalışmalarına hız verdi. Üç lensli kamerasıyla bu sene adından söz ettireceğe benzeyen teknoloji devini yakından araştıran uzman Jialin Lu, iPhone üçlü kamera sisteminin stereoskopik görüş ile gelişmiş 3 boyutlu algılama sunacağı görüşünde. Bu algılamada kamera sensörlerinden ikisi, tek bir nesnenin farklı açılardan görüntüsünü yakalamaktan sorumlu olacak. iPhone ile nesne arasındaki mesafenin ölçümü içinse üçgenleme yöntemi devreye girecek.
Tüm bu süreç ile üç kameralı iPhone arka kamerasının artırılmış gerçeklik amaçlı 3 boyutlu algılama özelliğinden faydalanacağı ifade ediliyor. Yani öndeki iPhone X TrueDepth Kamera sistemi gibi arka kamera da farklı deneyimler sunmuş olacak.
Lu, aynı zamanda üçüncü lensin geliştirilmiş yakınlaştırma yetenekleri için daha uzun odak uzunluğu sağlayacağının da altını çiziyor. Bu sayede bir iPhone ilk defa 3x optik yakınlaştırma sunmuş olacak. Kısacası kullanıcılar, dijital vizörde dijital yakınlaştırmadaki gibi bulanık bir görüntü görmeden görüntüyü 3 kat daha yakından görmüş olacak.
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