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    Uber, Güneydoğu Asya'dan çekildi

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de de son zamanlarda oldukça gündemde olan Uber'iin, Güneydoğu Asya pazarındaki işini yerel rakibi Grab'e bıraktığı açıklandı. Anlaşma önümüzdeki hafta içerisinde duyurulacak.

    Küresel bir güç olarak taksicilik sektörüne giren Uber, diğer şirketlerin hizmet açıklarını tespit ederek oldukça büyümüştü. Ancak son günlerde şirket Asya pazarında zor zamanlar yaşıyor. Ülkemizde olduğu gibi yerel taksiler ile anlaşmazlık içerisinde olan Uber, Yeni CEO'su ile bu durumları düzeltmeye başlamıştı. Ancak hissedarlarından SoftBank Asya pazarından çıkılması yönünde baskılar yapıyordu.

    Uber, Güneydoğu Asyadan çekildi

    Çünkü Softbank Grab'e oldukça büyük bir yatırım yapmıştı. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, Uber'in en kısa zamanda açıklama yapması bekleniyor. Daha önce Çin'de bulunan Didi ile anlaşma yapan Uber, 2016'da bu pazardan ayrılmıştı. Ayrıca Rusya'dan da ayrılan şirketin bu anlaşmayla da birlikte faaliyet gösterdiği Asya ülkesi kalmayacak gibi duruyor. 

    Etiketler: Güneydoğu Asya , Çekildi
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