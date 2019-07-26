Twitter'ı eski tasarımına geri döndüren eklenti: GoodTwitter
Twitter, pek çok kullanıcısını yeni arayüzüne geçirdi. Ancak Twitter'ın yeni tasarımını beğenmeyen pek çok kullanıcı eski arayüze dönüş yolu ararken, Twitter kendi üzerinden bu yolu kullanıcılarına sunmuyor. Chrome için geliştirilen bir eklenti olan GoodTwitter ise bu sorunu ortadan kaldırıyor.
Twitter'ın yeni arayüzü pek çok kullanıcı tarafından beğenilmedi. Bunu sosyal medyada dile getiren kullanıcılar, eski arayüze nasıl geçebileceklerinin yolunu araştırıyor. Henüz test aşamasındayken Twitter, opsiyonel olarak yeni arayüzü sunmuştu ve dileyen kullanıcılar eski tasarıma tek tıklamayla geçebiliyordu. Ancak kullanıcıların hepsinin yeni arayüze geçirilmesiyle Twitter eskiye geçiş yolunu tamamen kapattı.
Ancak Twitter'da bu rahatsızlıktan haberdar olan girişimciler de boş durmuyor. Google Chrome için geliştirilen bir eklenti olan GoodTwitter, Chrome'a eklentinin indirilmesiyle birlikte Twitter'ı yeni arayüzünden eskisine döndürüyor.
Ücretsiz olarak indirilebilen eklenti, kısa sürede kullanıcılardan 4.7 yıldız derecesi toplamayı başarırken, eklentiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle