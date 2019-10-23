Twitter'dan 'koyu gece' modu
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, gece modu özelliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Şirket, batarya ömrünü daha uzun tutmak isteyen kullanıcılar için sunduğu yeni özellik ile ekranı biraz daha karartırken, pil tasarrufu da kaçınılmaz oluyor.
Android Twitter Lights Out (Koyu Gece Modu) kullanıma sunuldu. Şimdilik Android işletimini kullanan Twitter kullanıcılarını kapsayan özellik, gece modu özelliğini bir adım öteye götürüyor. 2016 yılı içinde kullanıma sunulan gece modu ile birlikte kullanıcılar hem gözlerini daha az yormaya başladı, hem de pilden tasarruf etmeye başladı. Ancak gelen yeni özellik, batarya konusunda daha fazla tasarruf yapmanıza imkan verecek.
Uygulamanın içine girip ilgili ayarı açtığınızda Gece Modu görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Burada Lights Out seçeneğini aktif hale getirdiğinizde görüntü daha da kararıyor. Özellikle batarya ömrü o an az olan kullanıcıların Twitter deneyimini sorunsuz yaşayabilmesi için bu özelliği aktif hale getirmesi oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.
Söz konusu özelliği açtıktan sonra tekrar aynı kısma dönerek kapatabilirsiniz.
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