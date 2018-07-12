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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.07.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Twitter'da takipçi sayınız düşebilir! Dikkat...

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Twitter'da takipçi sayınız düşebilir! Dikkat...

Twitter, sahte hesaplarla olan mücadelesinde yeni yöntemlerini uyguluyor. İlerleyen günlerde özellikle takipçi sayısı yüksek olanların hatırı sayılır miktarda takipçi kaybetmesi söz konusu.

İşte Twitter'dan konuyla ilgili yapılan o açıklama:

"Twitter üzerinden güven ortamı oluşturma ve sağlıklı iletişimi teşvik etme yönündeki devam eden genel çalışmalarımız kapsamında verdiğimiz hizmetin her kısmı önemlidir. Takipçi sayıları görülebilen bir özelliktir ve herkesin bu sayıların doğru olduğuna güveninin tam olmasını istiyoruz.

Yıllar boyunca durumlarında ani değişiklikler gördüğümüz hesapları kilitledik. Böyle durumlarda hesap sahiplerine ulaşıyor ve hesabı doğrulamamaları veya parolalarını yenilememeleri halinde oturum açamayacakları şekilde hesaplarını kilitli tutuyoruz. Bu hafta dünya çapında kilitli hesapları takipçi sayılarından düşeceğiz. Sonuç olarak birçok profilde görüntülenen takipçi sayısı düşme ihtimaline sahip. 

Hesapların çoğu 4 veya 4’ten daha az takipçi kaybedecek. Çok daha geniş sayıda takipçiye sahip olanlar ise takipçi sayılarında daha ciddi bir düşüş görecek. Bunun bazıları için zor olabileceğini anlıyoruz, ancak doğruluğun ve şeffaflığın süregelen sohbet için Twitter’ı daha güvenilir bir hizmet haline getireceğine inanıyoruz. 

En çok öneme sahip değişiklikler önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek olmakla birlikte takipçi sayıları, sorunlu hesapları proaktif olarak belirleme çalışmalarımız kapsamında düzenli olarak değişmeye devam edebilir. 

Bir hesap neden kilitlenir?

Hesap faaliyetlerinde ani bir değişiklik tespit edersek hesabı kilitleyebiliriz ve hesabın kontrolünün hala kendilerinde olup olmadığını belirlemek için hesap sahibiyle iletişime geçilebilir. Hesap faaliyetlerindeki bu ani değişiklikler arasında çok sayıda istenmeyen yanıt veya mention yapılması, hatalı bağlantıların gönderilmesi veya hesabın bir mention sonrasında çok sayıda hesap tarafından engellenmesi yer alabilir. Başka servislere ait e-posta - parola kombinasyonlarının çevrimiçi olarak gönderilmesi durumunda da hesap kilitlenebilmektedir. Bilgilerin hesabı riske attığı düşünülmekte ve hesap sahiplerinden kendi güvenlikleri için parolalarını değiştirmeleri istenmektedir. Hesapla ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar hesap kilitlenmekte, hesapların tweet göndermeleri veya reklamları görmeleri mümkün olmamaktadır. 

Bu hesapların spam veya bot'lardan farkı nedir?

Bu hesaplar genellikle gerçek insanlar tarafından oluşturulmuştur ancak hesabın hala aynı kişi tarafından kontrol edildiğii onaylanamamaktadır.

Spam hesaplar (bot hesaplar olarak da adlandırılmaktadırlar) tipik olarak ilk günden itibaren spam davranışları sergilerler. Bunlar sistemlerimiz tarafından giderek artan kolaylıkta tespit edilebilmekte ve otomatik olarak kapatılabilmektedir. Twitter'da spam'ı engelleme çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Niçin sadece takipçiler? Bu durum Tweet, Like ve Retweet'ler için de geçerli olacak mı?

Twitter üzerinden iletişimi daha sağlıklı hale getirme yönündeki çalışmalarımız hizmetin tüm yönlerini kapsamaktadır. Bu güncelleme servisin en görülür özelliklerinden biri olan ve genellikle hesabın güvenilirliği ile ilişkilendirilen takipçilere odaklanmaktadır. Kilitli bir hesaptan Tweet, Like veya Retweet mümkün değildir. Reklamlar da gösterilmez. 

Bu durum Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) veya Günlük Aktif Kullanıcı (DAU) ölçütlerini etkileyecek mi?

Hayır, etkilemeyecek. Kilitli hesapların takipçilerden kaldırılması MAU ve DAU'yu etkilemez. Parolalarını bir ay içinde yenilemeyen kilitli hesaplar MAU ve DAU'ya dahil edilmez. Bugün yapılan değişiklik MAU ve DAU'yu etkilemeyecek, fakat sağlıklı bir iletişim ortamı sağlama çabalarımız doğrultusunda kaldırdığımız bazı hesaplar kamuya açıklanan ölçütleri etkileyebilir."

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